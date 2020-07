Gli smartphone di fascia media sono tra i più completi e bilanciati, non costosi come i top di gamma assoluti da 1.000 euro, ma più avanzati rispetto ai telefoni più economici. Questi dispositivi hanno un prezzo compreso tra 400 e 500 euro, presentano ottime fotocamere, processori evoluti e batterie potenti di lunga durata, con display ad altissima definizione e una connettività davvero eccellente. In questa guida abbiamo scelto i migliori smartphone fino a 500 euro, selezionando i modelli più rappresentativi e apprezzati del momento per chi cerca un telefono evoluto ad un prezzo ragionevole.

Migliori smartphone sotto i 500 euro del 2020

Gli smartphone di fascia media, con un prezzo fino a 500 euro, rappresentano il prodotto più equilibrato e apprezzato sul mercato, in quanto offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, funzionalità avanzate simili ai top di gamma e un’ottima dotazione per le foto e la connettività. Nella nostra personale classifica proponiamo i migliori modelli Oppo, Realme, Samsung, Apple, Huawei e Xiaomi, con i cellulari da non perdere per chi vuole comprare un telefono e spendere meno di 500 euro.

Oppo Reno 2

Proposto con un prezzo vicino ai 400 euro, un ottimo smartphone di fascia media è l’Oppo Reno 2. Questo telefono cinese è dotato di un display AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ a 1080×2400 pixel con un bilanciamento perfetto della luminosità. L’azienda ha integrato nel cellulare una quadrupla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 13 + 8 MP, con ultragrandangolare, registrazione video 4K e fotocamera frontale per i selfie da 16MP. Il processore dello smartphone Oppo Reno 2 (lo trovi qui su Amazon) è un Qualcomm Snapdragon 730G con GPU Adreno 618, con 6GB di RAM e memoria di 256GB davvero generosa. Sono presenti le connettività Bluetooth 5.0, il GPS + Glonass, la tecnologia NFC per i pagamenti contactless e il sistema operativo Android 9 Pie.

Sony Xperia 10 Plus

Anche Sony si posiziona nel mercato degli smartphone di fascia media, con il modello Xperia 10 Plus in grado di competere con i migliori telefoni sotti i 500 euro. Questo dispositivo è equipaggiato con un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, con rapporto d’aspetto 21:9 e densità di pixel di 423 ppi. Il sistema operativo è Android 9 Pie, con processore octa-core a 1,8 GHz, chipset Qualcomm Snapdragon 636, GPU Adreno 509, 4GB di RAM e memoria di 64GB espandibile con microSD. Si tratta di un cellulare Dual SIM con supporto per nanoSIM, compatibile con le reti mobili 4G+, con Bluetooth 5.0, NFC, GPS e Glonass. Sony ha dotato questo smartphone di una doppia fotocamera posteriore da 12 + 8 MP, con registrazione video 4K e sensore anteriore per i selfie da 8MP. Compralo subito su Amazon.

Xiaomi Mi Note 10

Per acquistare uno smartphone di fascia media davvero esclusivo, avvicinandosi alla parte più bassa della fascia 4/500 euro, il telefono migliore è senza dubbio lo Xiaomi Mi Note 10. Si tratta di un device moderno e innovativo dotato della spettacolare Penta Camera, con sensore principale da 108MP, grandangolare da 20MP, obiettivo da 12MP con zoom 2x, camera Macro da 2MP e sensore aggiuntivo da 5MP. Lo Xiaomi Mi Note 10 (compralo ora su Amazon) è in grado di registrare video 4K, ha una fotocamera frontale da 32MP, con un display Super AMOLED 3D curvo da 6,47 pollici FHD+. Il processore Snapdragon 730G ha 8GB di RAM e una memoria interna di 256GB, con Bluetooth 5.0, NFC, GPS e sistema operativo Android 9 Pie.

iPhone X 64GB

In questa classifica dei migliori smartphone al di sotto dei 500 euro entra anche l’iPhone X 64GB, in particolare il modello ricondizionato garantito acquistabile su Amazon. Questo telefono viene proposto con un display OLED da 5,8 pollici e risoluzione 1125×2436 pixel, con processore 6 core, chipset Apple A11 Bionic con 3GB di RAM e memoria interna da 64GB non espandibile. L’iPhone X è piuttosto compatto, con 143,6 mm di altezza e 70,9 mm di larghezza, mentre dietro ha una doppia fotocamera da 12 + 2 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, registrazione video 4K e fotocamera frontale per il selfie da 7MP. Sono presenti il Bluetooth 5.0, il Touch ID e il Face ID, con supporto per Siri e Apple Pay.

Samsung Galaxy S10e

Uno dei migliori smartphone a meno di 500 euro è il Samsung Galaxy S10e, un device evoluto elegante e raffinato come pochi altri. L’azienda coreana mette a disposizione un display Dynamic AMOLED da 5,8 pollici, con risoluzione FHD+ e tecnologia HDR integrata, Bluetooth 5.0, NFC con supporto per Samsung Pay, funzione Dual SIM e compatibilità con le reti mobili 4.5G fino a 2 Gbps. Samsung propone una doppia fotocamera posteriore da 12 + 16 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine, video 4k, ultragrandangolare e fotocamera anteriore da 10MP. La batteria da 3100 mAh funziona con la ricarica rapida e wireless, il sistema operativo è Android 10 e il processore octa-core offre 6GB di RAM con una memoria espandibile di 128GB. Compra qui il Galaxy S10e.

Realme X3 SuperZoom

Lanciato sul mercato a febbraio del 2020, uno dei migliori smartphone sotto 500 euro è il Reame X3 SuperZoom (scopri il prezzo su Amazon), telefono cinese di assoluta qualità soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Il device ha un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con cornice Gorilla Glass e risoluzione FHD+ 1080×2400 pixel. È presente una Quad Camera con sensore principale da 64MP, con zoom 60x, obiettivo periscopico, ultragrandangolare da 8MP e camera macro da 2MP, con registrazione video 4K e fotocamera per i selfie da 32MP. Oltre alla batteria da 4200 mAh compatibile con la ricarica rapida c’è un processore octa-core a 2,96 GHz, con 12GB di RAM e memoria di 256GB, Bluetooth 5.0 e tecnologia NFC.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Tra i migliori smartphone 500 euro troviamo il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un telefono di ultima generazione elegante ed esclusivo. Questo device, acquistabile su Amazon ad un prezzo interessante, è caratterizzato da un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, con lettore ottico delle impronte digitali integrato nello schermo. Oltre al sistema operativo Android 10 è presente un potente processore octa-core a 2,7 GHz, con chipset Exynos 9810 e GPU Mali G72 MP18, con 6GB di RAM e memoria di 128GB espandibile tramite microSD. Il Galaxy Note 10 Lite di Samsung è Dual SIM, con Bluetooth 5.0, tecnologia NFC, tripla fotocamera posteriore da 12MP e sensore frontale da 32MP per i selfie.

iPhone SE 64GB

La versione entry level del nuovo iPhone SE viene proposta ad un prezzo di 500 euro, nella configurazione con memoria interna da 64GB e rivestimento di colore nero. Lanciato sul mercato a febbraio del 2020 si tratta di uno dei migliori smartphone compatti, con un display Retina da 4,7 pollici con risoluzione 1334×750 pixel, processore 6 core a 2,1 GHz e supporto per le reti mobili 4G LTE. Presenta una fotocamera posteriore da 12MP, con flash Quad LED, apertura focale f/1.8 e registrazione video 4K a 60 fps, con fotocamera frontale per i selfie da 7MP. La batteria 1821 assicura il contenimento dei consumi, con Bluetooth 5.0, GPS e Glonass. Acquista l’iPhone SE su Amazon.

OnePlus 7T

Chi vuole spendere intorno ai 500 euro per acquistare un telefono può optare per il OnePlus 7T, un dispositivo innovativo ad alte prestazioni (scopri il prezzo da Amazon). Viene proposto con il sistema operativo Android 10, abbinato a un processore octa-core a 2,96 GHz con chipset Snapdragon 855+ e GPU Adreno 640, con 8GB di RAM e memoria interna di 128GB espandibile. Questo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48MP, ultragrandangolare da 16MP e camera da 12MP con zoom 2x, può registrare video 4K a 60 fps e dispone di una fotocamera anteriore da 16MP. Il display AMOLED da 6,55 pollici vanta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ideale per il gaming mobile.

Huawei P30 Pro

Chiudiamo questa classifica degli smartphone 500 euro con il Huawei P30 Pro (lo trovi qui su Amazon), un telefono davvero sorprendente di pari livello con i device top di gamma del settore. Partiamo subito con un bellissimo display AMOLED da 6,47 pollici, ben bilanciato con una risoluzione FHD+ 1080×2340 pixel, con sistema operativo Android e processore octa-core a 2,6 GHz con 8GB di RAM e 128GB di memoria. Questo smartphone Huawei è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore, con sensore da 40MP e autofocus laser con flash LED, ultragrandangolare da 20MP e obiettivo da 8MP con zoom 5x, con registrazione video 4K e fotocamera frontale per i selfie da 32MP. La batteria da 4200 mAh è compatibile con la ricarica rapida a 40W e wireless a 15W, con Bluetooth 5.0, NFC, GPS e Glonass.