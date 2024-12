Reacher stagione 3, annunciati la data di uscita e il teaser trailer ufficiale

Fonte foto: Amazon Prime Video

Ci sono aggiornamenti sull’attesa terza stagione di Reacher. Prime Video ha infatti annunciato in questi giorni la data di uscita di questa novità, pubblicando inoltre il teaser trailer ufficiale dei nuovi episodi della serie tv action tratta dalla celebre serie di romanzi su Jack Reacher. L’annuncio è stato fatto davanti al vasto pubblico del CCXP, ovvero il Comic Con Experience. Sul Thunder Stage di San Paolo, in Brasile, erano presenti Alan Ritchson, che interpreta il protagonista della serie tv, Maria Sten, che interpreta invece Frances Neagley, e l’executive producer e autore Lee Child.

Reacher 3: la trama e il nuovo trailer

Dopo che la seconda stagione di Reacher si è confermata la più vista nel 2023 su Prime Video, il rinnovo per un nuovo ciclo di episodi non si è fatto attendere. La serie tv, come accennato, è basata sui romanzi di Lee Child ed è prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e CBS Studios.

La terza stagione nello specifico è composta da otto episodi ed è basata sul romanzo La vittima designata (Persuader è il titolo originale). Nella trama Reacher, si legge nella sinossi diffusa da Prime Video, «precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un informatore della DEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere».

Gettandosi in questa impresa disperata, come si vede anche nel nuovo teaser trailer ufficiale, Reacher incontra un mondo di segreti e violenza e si troverà costretto a fare i conti con alcuni fantasmi del suo passato.

Il cast di Reacher 3

Alan Ritchson torna nel ruolo principale di Jack Reacher e Maria Sten in quello di Frances Neagley, come già accennato.

Nel cast della terza stagione di Reacher ci sono inoltre Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos, Daniel David Stewart e Olivier Richters.

Scritta dallo scrittore e sceneggiatore nominato agli Emmy Nick Santora (già noto per FUBAR e Prison Break), che ne è anche executive producer e showrunner, la serie tv è prodotta esecutivamente anche da Ritchson, Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, con David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance.

Quando esce Reacher 3 in streaming

I primi tre episodi della terza stagione di Reacher escono il 20 febbraio 2025 in streaming su Prime Video. I successivi episodi escono ogni giovedì fino al 27 marzo 2025, data in cui sarà dunque disponibile il finale di stagione.

Reacher stagione 4: a che punto siamo

Dato l’enorme successo che ha riscosso, Amazon MGM Studios ha deciso già da diversi mesi di rinnovare Reacher anche per una quarta stagione. Le riprese inizieranno nel 2025.