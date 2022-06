Realme Narzo 50i Prime costerà meno di 100 euro

Il nuovo battery phone Realme Narzo Prime 50i Prime debutterà il 22 giugno in India. La notizia ci arriva da 91mobiles che riprende la fuga di notizie di Steve Hemmerstoffer alias @onleaks che aggiunge che il nuovo dispositivo entry-level avrà una batteria da 5.000 mAh e che sarà dotato di una singola fotocamera posteriore e di un sensore anteriore posto in un notch a goccia. E, soprattutto, che costerà pochissimo.

Il Realme Narzo 50i Prime sarà presentato tra un paio di giorni e subito dopo seguirebbe la presentazione del Realme C30, altro entry level attesissimo nei paesi asiatici. Non sappiamo però se, ed eventualmente quale, dei due modelli potrebbe arrivare in Europa e in Italia. Di certo il Realme Narzo 50i Prime si presenta sulla carta con una scheda tecnica molto basica, composta soprattutto da una batteria molto capiente e utile per quanti desiderano un telefono in grado di scaricarsi lentamente e di far vedere qualche foto e qualche video, senza troppe pretese. Ma il suo punto di forza resta indubbiamente il prezzo estremamente conveniente.

Realme Narzo 50i Prime: come sarebbe

I punti di forza di questo nuovo telefono, il Realme Narzo 50i Prime, come anticipato sono da ricercarsi nella batteria capiente, a causa della quale il telefono peserebbe 182 grammi e sarebbe spesso 8,2 mm.

Altre informazioni che riguardano scheda tecnica sono reperibili da GSMArena, ovviamente da prendere con le dovute cautele, perché tutte ancora da confermare.

Il processore a bordo dell’entry level sarebbe l’Unisoc Tiger T612 abbinato a un taglio di memorie da 3/32 GB. Non sappiamo se saranno previste ulteriori varianti. Il display da 6,5 pollici sarebbe un LCD IPS (720×1600) con rapporto di forma di 20:9.

Sul retro del telefono Realme Narzo 50i Prime troviamo un box rettangolare che occupa un terzo della superficie della scocca dentro cui è collocato il sensore, ossia una singola fotocamera da 13 MP in grado di girare video a 1080/30 fps . Nella parte anteriore, in alto e centrale è posto il foro a goccia che ospita la fotocamera selfie da 5 MP.

Come anticipato la batteria sarà da 5.000 mAh e la scocca sarà disponibile in due colori: verde e nero.

Realme Narzo 50i Prime: disponibilità e prezzo

Considerato che il realme Narzo 50i Prime sarà presentato in India tra un paio di giorni, possiamo presumere che sarà disponibile all’acquisto su quel mercato nelle settimane successive.

Non sappiamo se arriverà anche in Italia. Il prezzo però è stato fissato in 7.800 Rupie che corrispondono a circa 95 euro. Vedremo se Realme Narzo 50i Prime o Realme C30, o entrambi o nessuno dei due, arriveranno anche nel nostro continente e a che prezzo.