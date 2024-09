TOTALE PUNTI 8.3 Google Pixel Watch 3 Fino a qualche tempo fa, acquistare uno smartphone Google pixel o usare, da quando presente sul mercato, un Pixel Watch era un po' una scelta da nerd, una di quelle abitudini che aiutavano ad identificare i veri appassionati del mondo della tecnologia. Col passare degli anni, Pixel è diventato invece sinonimo di scelta smart, fatta per sfruttare le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato, superiori ad addirittura a quelle offerte da iPhone. Con la generazione di prodotti del 2024, grazie alla profonda integrazione con l'intelligenza artificiale, la vocazione di presidio d'avanguardia viene confermata e addirittura accentuata. In questo contesto generale, Google Pixel Watch 3 rappresenta una delle migliori proposte presenti sul mercato.

PRO Design distintivo

Qualità materiali di costruzione

Disponibilità di due misure

Completezza dei sensori

Software sofisticato CONTRO La batteria non migliora in modo significativo

Il design tra i più eleganti del mercato VOTO: 9 Per la sua estetica, ormai da anni, Google Pixel Watch è uno dei prodotti più belli che si possano acquistare, grazie ad un aspetto minimale, estremamente funzionale e quasi futuristico. Il suo quadrante, protetto da materiali estremamente resistenti, si fonde perfettamente con la struttura in alluminio, riducendo notevolmente le cornici rispetto al passato e, di conseguenza, aumentando lo spazio utile per visualizzare le informazioni. Pixel Watch 3 è estremamente leggero e viene venduto in due diverse misure, da 41 e da 45 mm, con un notevole intreccio tra i colori disponibili, i cinturini tra cui scegliere e le versioni che possono essere solo Wi-Fi oppure con connessione LTE, ovvero 4G. Non cambia l'attacco proprietario del cinturino che impone di scegliere tra una delle variabili offerte da Google, non c'è compatibilità con i cinturini tradizionali degli orologi classici. Come anticipato, sono state ridotte le cornici, questo vuol dire che il modello del 2024 offre il 10% di spazio in più rispetto a Google Pixel Watch 2, non è possibile invece fare una comparazione per il modello da 45 mm, che presenta addirittura il 40% di spazio in più (se confrontato con lo stesso Watch 2 da 41 mm). Sulla cassa dell'orologio è presente una corona digitale, che si può anche cliccare, oltre ad una pulsante quasi invisibile, che rimane perfettamente a filo con la struttura. Sappiamo benissimo che il gusto è estremamente personale, ma ci azzardiamo a dire che la bellezza di Pixel Watch è quasi oggettiva.

Nuovo processore, sensori più avanzati VOTO: 8 Una delle novità più importanti di Pixel Watch è il suo processore, Qualcomm Snapdragon W5100, che aumenta di molto la capacità di calcolo, riducendo i consumi, anche se il risultato finale non è ancora quello che molti utenti sognerebbero, in termini di autonomia. Il chip che alimenta questo orologio intelligente lavora in combinazione con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, che garantiscono un'estrema velocità, oltre che una capacità di calcolo avanzata. Importante sottolineare anche il dettaglio del display, che indipendentemente dalla misura riesce a raggiungere un livello di luminosità elevatissimo, addirittura vicino ai 2000 nits, questo significa che il quadrante è sempre leggibile anche alla luce diretta del sole.

Il tallone d'Achille resta sempre quello, la batteria VOTO: 7 Se ci dovessimo mettere di impegno, potremmo trovare moltissime ragioni per magnificare Google Pixel Watch 3, ma ci dovremmo comunque fermare davanti alla valutazione della sua batteria, che pur essendo sufficiente, non fa quel salto in avanti a auspicato da anni per gli smartwatch con il sistema operativo di Google. La situazione migliora rispetto al passato, se si fa uso ridotto si raggiungono due giorni "stiracchiati" di autonomia, ma se si sfrutta il GPS per un allenamento e si mantiene il display sempre acceso sul quadrante, l'autonomia si riduce a 24 ore. Stiamo parlando di "24 ore di orologio", ovvero di utilizzo pratico di circa un giorno e mezzo, meglio che in passato ma comunque un risultato inferiore rispetto ad altri prodotti sul mercato, la cui autonomia si misura in termini di settimane. Quando si parla di smartwatch con wearOS la batteria resta comunque il principale margine di miglioramento.

Il monitoraggio dello sport VOTO: 9 Al contrario della batteria, il software di Google Pixel Watch 3 è il suo principale punto di forza, perché questo smartwatch sa fare veramente di tutto, sia per la misurazione dei parametri biometrici che per il monitoraggio delle attività sportive, Le possibilità aperte da questo orologio sono praticamente infinite, ma ci sono alcuni dettagli peculiari che possono davvero fare la differenza, uno di questi è il rilevamento dell'assenza di battito, che è potenzialmente un dettaglio salvavita. In caso di arresto improvviso del battito cardiaco, l'orologio è in grado di trasmettere messaggi di emergenza ad alcuni utenti selezionati. C'è anche un altro dettaglio, quello cioè del punteggio di recupero, grazie ad un algoritmo particolarmente complesso che è in grado di valutare la prontezza del corpo umano, per capire se sia pronto a nuovi sforzi fisici. Altro dettaglio, che non è comune nel mondo degli smartwatch è quello della misurazione del carico cardio, un parametro che aiuta a valutare lo sforzo cardiaco sia durante le attività sportive che nella normale giornata lavorativa. Ovviamente, come già succedeva nel modello precedente, Pixel Watch 3 può misurare la frequenza cardiaca in modalità continuativa, monitorare il sonno, calcolare il livello dello stress ed effettuare un ECG. Molti di questi dettagli, però, non sono molto significativi, perché sono funzionalità che si trovano anche su prodotti che si acquistano per poche decine di euro, ciò che conta invece è la personalizzazione di molte azioni, che permettono di programmare attività sofisticate come un percorso di riscaldamento o un momento di defaticamento, entrambi costruiti su misura.

La misurazione dei parametri biometrici VOTO: 9 Anche per quanto riguarda la misurazione dei parametri biometrici, Google Pixel Watch 3 riesce a fare qualche passo in più rispetto ad altri prodotti in circolazione perché affianca le misurazioni classiche ad alcune innovazioni importanti. Diamo per scontato alcune opzioni come la già citata valutazione della frequenza cardiaca, il calcolo della saturazione di ossigeno nel sangue, l'elettrocardiogramma, ma ora si aggiunge anche una nuova opzione quella cioè della temperatura corporea per misurare la temperatura cutanea. Non solo, perché ora c'è anche la misurazione della variabilità della frequenza cardiaca, a cui spesso si fa riferimento come HRV: questo parametro analizza le fluttuazioni del battito cardiaco, dettaglio da cui si può dedurre il livello di stress, la qualità del sonno, ma anche la predisposizione che era un nuovo allenamento. Tutte le informazioni raccolte vengono condivise con l'applicazione Fitbit, la cui sincronizzazione va configurata al primo uso dell'orologio. Anche su questo fronte, Google ulteriormente migliorato la sua proposta, senza rivoluzionarla, offrendo uno strumento importante per tenere sotto controllo il proprio stato di salute.

Altre funzionalità avanzate VOTO: 8 Google Pixel Watch 3 permette di fare molte cose anche quando non si ha uno smartphone a portata di mano, in primo luogo perché anche nel modello che non ha connessione 4G, può sfruttare comunque la connessione Wi-Fi. Si può controllare la fotocamera del cellulare, è possibile sfruttare un registratore vocale, che ha le stesse potenzialità del cellulare e quindi è in grado di trascrivere tutto quello che viene registrato, ma volendo sì può sfruttare l'orologio anche per controllare i dispositivi di smart home. Le funzionalità si spingono fino alla visualizzazione delle immagini delle webcam di sicurezza del mondo Nest, anche se questa opzione non è ancora disponibile, arriverà solo con un aggiornamento successivo. Se tutto questo non basta, c'è anche un sistema di rilevamento delle cadute, per inviare eventualmente messaggi di emergenza. Bisogna però sottolineare che Google Pixel Watch 3 non è compatibile con iPhone.