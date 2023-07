Recensione Honor Magic VS

Con la recensione di Honor Magic VS torniamo ancora una volta a parlare di un mercato che sta crescendo rapidamente, quello dei cellulari con schermo pieghevole, un segmento nato originariamente con le soluzioni tecnologiche più avanzate di Samsung, ma che rapidamente si è esteso a molti dei produttori oggi attivi nel mondo degli smartphone.

Come è fatto Honor Magic VS

Il primo dettaglio che colpisce di Honor Magic Vs è senza dubbio il suo design: consapevoli del fatto che l’estetica rimane fortemente legata al gusto personale, possiamo azzardare una valutazione soggettiva, ovvero che questo è probabilmente il cellulare con schermo pieghevole più bello del mercato.

Tutti i dettagli con cui è stato realizzato sono particolarmente curati e lo sforzo degli ingegneri è stato così efficace da permettere di contenere notevolmente lo spessore del telefono, che è di 3 mm inferiore rispetto al suo diretto concorrente di Samsung, Galaxy Z Fold 4.

Nel complesso, le forme sono molto delicate e la finitura posteriore brillante conferisce un aspetto estremamente gradevole ad Honor Magic Vs. Per entrare in qualche dettaglio più puntuale, parliamo di un cellulare con uno spessore di 12,9 mm e un peso di 267 g; sulla parte frontale è protetto da vetro, mentre la parte posteriore in alcuni mercati viene proposta anche con una pelle vegana, che invece non è disponibile nel nostro paese.

Il meccanismo di apertura è realizzato con una lega di titanio, mentre la struttura di Honor Magic VS è stata sviluppata con una lega di magnesio. Quando viene aperto, questo cellulare presenta uno spessore di soli 6,1 mm davvero contenuto rispetto a molte altre soluzioni oggi presenti sul mercato.

Il display esterno a una diagonale da 6,45" con una definizione fullHD+, mentre lo schermo interno che usa la tecnologia OLED raggiunge una dimensione di 7,9", con cornici sufficientemente contenute, dato che il rapporto tra la superficie totale e la dimensione dello schermo è dell’87,9%.

Hardware e prestazioni

Andando oltre il suo aspetto e i dettagli più visibili, come quello dello schermo, bisogna sollevare il cofano per trovare un processore sufficientemente potente, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che non è il migliore oggi disponibile, ma rappresenta una buona via di mezzo. L’unico handicap che si può avere, rispetto alla soluzione più recente, viene rappresentato da un consumo leggermente più elevato e dalla tendenza a surriscaldarsi in alcune condizioni di utilizzo.

Accanto al microchip troviamo 256 o 512 GB di memoria interna, che si accompagnano a 8 oppure 12 GB di RAM: questa dotazione è sufficiente per garantire prestazioni di buon livello in tutte le condizioni, anche se in alcuni casi, in tutta trasparenza, Honor Magic vs tende a surriscaldarsi un po’, in particolare quando si fanno lunghe sessioni di videogiochi, o quando si usa allungo il sistema di navigazione satellitare.Anche quando si utilizza la ricarica c’è una leggera tendenza al surriscaldamento.

Per raccontare altri dettagli importanti, bisogna ricordare gli altoparlanti stereo, la presenza del Wi-Fi 6, oltre al Bluetooth 5.2.

La fotocamera di Honor Magic Vs

Da qualche tempo, Honor ci ha abituati a prodotti con fotocamere di ottimo livello e anche questo recente Honor magic Vs non si sottrae alla tradizione di famiglia, perché offre un sensore principale da 54 megapixel che si comporta molto bene in quasi tutte le condizioni, c’è poi un grandangolo da 50 megapixel e uno zoom da 8.

Non abbiamo segnalazioni particolarmente rilevanti su difetti o limitazioni, se non quella dei formati fotografici: curiosamente questo cellulare, come tutti i prodotti con lo stesso marchio, non dispone del formato 16:9, Standard adottato da molti social network e generalmente utilizzato da moltissimi utenti, mentre propone una strana misura a schermo intero, che quando si utilizza lo smartphone con il display aperto si traduce in una proporzione delle immagini del tutto inedita.

Generalmente, la fotocamera di Honor Magic Vs si comporta molto bene, riesce ad ottenere buoni risultati anche quando si utilizza in condizioni di scarsa luminosità dettaglio che non è mai scontato. Di buon livello i video, che possono arrivare alla definizione di 4K, ma difficilmente sceglieremmo questo prodotto con l’idea di usarlo come strumento per la produzione multimediale.

Più facile il contrario, ovvero che questo dispositivo possa essere un compagno di vita perfetto per chi vuole consumare film, video musicali, serie TV, godendo del grande schermo e dell’ottima qualità delle immagini.

L’esperienza utente

Con uno schermo così grande a disposizione, sono necessarie soluzione dedicate per ottimizzare l’esperienza utente e bisogna dire che gli ingegneri di Honor hanno fatto un buon lavoro: si possono usare le applicazioni con schermi flottanti, si possono aprire, usando uno split verticale o orizzontale del display, in generale si gode di una grandissima flessibilità.

L’unico vero rammarico è che non ci sia un adattamento dell’interfaccia utente per un utilizzo con lo schermo aperto a 90°: il meccanismo permette di appoggiare Honor Magic Vs su una superficie piana e di sfruttare lo schermo solo parzialmente aperto, ma le applicazioni, anche quelle native, non sono ottimizzate, come invece ha fatto Samsung.

La diversa proporzione del display esterno rende questo cellulare leggermente più comodo da usare, quando chiuso, rispetto alla concorrenza, ma siamo ancora lontani da una soluzione davvero efficace: lo schermo risulta comunque abbastanza stretto e digitare sulla tastiera rimane comunque un’esperienza complicata.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La batteria

Honor Magic Vs si basa su una batteria con una capacità di 5.000 mAh, non rimovibile, che si ricarica con una potenza da 66W, ma non esiste la possibilità di sfruttare la ricarica wireless, si può invece utilizzare il proprio telefono come una sorta di Power bank, sfruttando la carica in versa che arriva ad una potenza di 5 W.

Le nostre conclusioni

Nella nostra valutazione complessiva, che chiude la recensione di Honor Magic Vs, siamo sicuramente condizionati dal fatto che questo telefono ci piaccia molto esteticamente: l’abbiamo trovato davvero molto curato in tutti i dettagli ed estremamente gradevole da vedere. Non abbiamo lo stesso entusiasmo per l’ottimizzazione dell’interfaccia, perché siamo convinti che ci siano grandi margini di miglioramento e che gli esperti che lavorano sulla user Experience dei prodotti Honor possano compiere ancora grandi passi, per migliorare la fruibilità e per dare un senso ancora più compiuto allo schermo così grande.

Questo è un prodotto dedicato ad un pubblico molto ristretto, di nicchia, verosimilmente di professionisti che cercano un dispositivo flessibile e completo, che rappresenti anche un segno distintivo. Per chi ama questo tipo di soluzione, quella del telefono pieghevole con la forma a libro, Honor Magic Vs rappresenta probabilmente l’unica vera alternativa a Samsung.