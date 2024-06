Recensione Huawei MatePad 11.5S, il tablet con il display speciale

TOTALE PUNTI 7.6 Recensione Huawei MatePad 11.5S Huawei MatePad 11.5S con schermo Papermatte offre in primo luogo un ottimo prezzo, ma si distingue soprattutto per il tipo di schermo che viene utilizzato, capace di simulare l'effetto della carta, con una superficie opaca, capace di cancellare quasi completamente i riflessi, generati dalla luce che ne colpisce la superficie. Non è l'unico pregio di un oggetto completo e dotato di una scheda tecnica di buon livello.

PRO Display PaperMatte

Batteria capiente

Si possono installare i servizi di Google

Applicazione Go Paint in esclusiva

Penna con latenza bassissima CONTRO Cornici generose

Ricarica lenta

Processore lento

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 La scheda tecnica di questo tablet si sintetizza molto facilmente con le specifiche tecniche del suo display, capace di assorbire il 99% della luce che colpisce la superficie, eliminando quasi completamente i riflessi. è il vero elemento distintivo di un prodotto che offre in generale specifiche da fascia media, a partire dal processore Octa core, su cui l'azienda cinese non offre molte informazioni. La dotazione prevede 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che non si possono espandere, ma saranno sufficienti per la maggior parte degli utenti. A completare il bagaglio tecnologico, ci sono il wifi 6, bluetooth 5.2, oltre alla presenza di un connettore USB-C Type 3.0, con un piena compatibilità all'utilizzo di supporti di memoria esterni. In generale, le prestazioni sono buone, con una risposta sempre piuttosto tempestiva ad ogni tipo di sollecitazione, anche se questo processore non sembra essere il più potente in assoluto tra quelli oggi disponibili sul mercato. Rimane però il punto centrale dello schermo, che pur non avendo una luminosità elevatissima, può contare su una buona definizione, 1840 x 2800, con il rapporto tra i lati simili a quello di un computer perché stiamo parlando di una ratio 3:2. La superficie si può sfruttare adeguatamente anche per attività lavorative, utilizzando più finestre aperte contemporaneamente, esattamente come se esistesse utilizzando un PC. In realtà, per parlare della scheda tecnica di Huawei MatePad 11.5S, bisognerebbe prima chiarire di quale versione stiamo approfondendo la conoscenza: accanto a quella standard da 399 €, esiste infatti una seconda versione, che costa 100 € in più, quindi arriva a 499 €, che aggiunge anche una cover magnetica, che nasconde una tastiera di buona dimensione. Per un periodo promozionale di lancio, nella confezione di vendita è compresa anche la Huawei Pencil, altro punto di forza molto importante per questo dispositivo, perché apre moltissime opzioni di utilizzo. La tastiera presenta tasti con una buona spaziatura, ma anche che soprattutto con una corsa molto comoda, che permette di scrivere a lungo senza generare alcun tipo di stanchezza o di fastidio. Dovendo decidere quale acquisto fare, vale sicuramente la pena puntare direttamente alla versione più completa, perché l'esperienza complessiva migliora in modo significativo. Oltre alle opzioni già citate, per completare le specifiche tecniche di Huawei MatePad 11.5s, dobbiamo sicuramente eccitare i quattro altoparlanti grazie a cui si produce audio stereo: il tablet sceglie automaticamente quali altoparlanti utilizzare, in funzione del modo in cui si impugna il tablet stesso.

La fotocamera VOTO: 6.5 Partiamo dal presupposto che siamo convinti che fotocamera e selfie cam siano strumenti funzionali ma non decisivi per l'acquisto di un tablet. Fatta questa premessa, possiamo specificare che Huawei Matepad 11.5S offre una fotocamera fotocamera principale da 13 megapixel con apertura F/1.8, capace di girare i video in full HD. La fotocamera frontale, da 8 megapixel, è collocata sul lato lungo dello schermo, perché possa essere più facilmente utilizzata durante le videochiamate. Anche con questa fotocamera si possono catturare contenuti fu l'HD, ma la qualità di foto e video sono assolutamente nella media. Non potremmo sicuramente inserire la fotocamera tra i pregi principali di questo tablet, che possono diventare una motivazione d'acquisto.

Batteria VOTO: 7 La batteria da 8.800 mAh rappresenta una scorta sufficiente per un utilizzo intenso superiore all'intera giornata, ma difficilmente questo è il destino di un tablet, che nella maggior parte dei casi viene utilizzato per usi sporadici solo in alcuni momenti della giornata. In uno scenario di questo genere, la batteria da 8.800 mAh è sufficiente per diversi giorni di utilizzo. siamo rimasti un po' perplessi per la scelta di utilizzare una ricarica che si ferma alla potenza di 22,5 W, un po' pochi rispetto a molti prodotti della concorrenza. Nel complesso comunque, anche questo aspetto di Huawei MatePad 11.5S supera abbondantemente la sufficienza.

Il software VOTO: 9 Siamo sicuri che molti utenti potrebbero considerare il software il principale punto di debolezza per Huawei MatePad 11.5S per la mancanza nativa dei servizi di Google. In realtà, grazie ad una soluzione esterna, che si chiama Aurora Store, rimediare alla mancanza ed installare le applicazioni di Big G è facilissimo, si può fare in pochissimi clic e l'unica applicazione che si ostina a non funzionare è quella di Google Wallet, tutte le altre sono pienamente compatibili e funzionano senza alcun tipo di problema. Non solo, perché Huawei ha realizzato anche un software esclusivo per i suoi tablet, Go Paint, grazie a cui è possibile dare sfogo alla propria creatività sfruttando la Huawei Pencil. Già spiegato come questa penna completi esperienza d'uso, offrendo delle opzioni molto curiose, come quella per cui ci sono microvibrazioni che simulano lo scivolamento del pennino sulla carta, addirittura riproducendo lo stesso tipo di fruscio. Go Paint permette di fare un passo in più, ovvero offre l'opzione di dipingere simulando l'uso dei colori ad olio o degli acquarelli, piuttosto che di altre tipologie di punta, come il pastello. Usare la pena facilissimo, grazie ad un sistema di connessione con gli accessori che si chiama Huawei Near Link: basta avvicinare al tablet per attivare l'abbinamento. Per il resto, il software di Huawei MatePad è basato su HarmonyOS 4, una soluzione estremamente completa, frutto del lavoro degli ingegneri dell'azienda negli ultimi anni, dopo l'inizio dell'embargo americano. A completare gli strumenti a disposizione dell'utente, c'è una suite di programmi chiamata WPS Office, che ha tutti i programmi necessari a livello professionale, capaci di esportare i file prodotti in modalità compatibile con il mondo di Windows.