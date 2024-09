TOTALE PUNTI 8.5 Recensione iPhone 16, il piccolo capolavoro di Apple Il nuovo iPhone 16 segna un ulteriore passo avanti nella linea di smartphone Apple, con aggiornamenti che riguardano sia il design che le prestazioni. Tra le principali novità troviamo un processore più potente e una fotocamera potenziata per foto e video ancora più dettagliati. Peccato per il display, che non è all'altezza di un cellulare con questo prezzo di vendita.

PRO Design molto gradevole

Spessore ridotto

Batteria super performante

Action Button comodo da personalizzare CONTRO L'uso del camera button non è semplicissimo

Il display a 60 hz non è all'altezza del prezzo

Niente Apple Intelligence

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 L'iPhone 16 si presenta con un design rinnovato e materiali sostenibili. Il dispositivo è costruito utilizzando il 100% di alluminio riciclato per la struttura interna e una percentuale significativa di materiali riciclati per altre componenti, come il cobalto nella batteria e il rame nei circuiti. Questo riflette l’impegno di Apple verso la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Per quanto riguarda il design, il dispositivo mantiene un look elegante e minimalista, con una scocca in vetro e alluminio e un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, oppure da 6.7 pollici nella versione Plus.Il pannello OLED offre una risoluzione di 2556x1179 pixel, con una densità di 460 ppi, garantendo colori vividi e un'ottima qualità dell'immagine. Il display è protetto dalla tecnologia Ceramic Shield, rendendolo più resistente agli urti e ai graffi. iPhone 16 è alimentato dal nuovo chip A18, che offre un miglioramento significativo in termini di prestazioni e efficienza energetica rispetto al modello precedente. Il processore a 6 core è affiancato da una GPU a 5 core, che supporta il ray tracing accelerato via hardware, migliorando l'esperienza di gioco e le applicazioni grafiche più complesse. Il Neural Engine a 16 core, ottimizzato per modelli generativi di intelligenza artificiale, è in grado di eseguire operazioni di machine learning fino a due volte più velocemente rispetto al chip A16. Sul fronte della connettività, l'iPhone 16 supporta 5G con tecnologia mmWave e sub-6 GHz, oltre al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.3, garantendo connessioni rapide e stabili. Inoltre, il dispositivo è dotato di un chip Ultra Wideband di seconda generazione, che migliora la localizzazione e l'interazione con altri dispositivi compatibili. Il design comprende anche un nuovo pulsante "Azione" multifunzione, che permette di accedere rapidamente a varie funzionalità, come la modalità silenziosa, la torcia o l'attivazione di scorciatoie personalizzate. L'iPhone 16, inoltre, è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68, offrendo protezione fino a una profondità di 6 metri per 30 minuti.

Fotocamera VOTO: 9 Il comparto fotografico dell'iPhone 16 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle versioni precedenti. La fotocamera principale utilizza un sensore da 48 MP con tecnologia avanzata di fusione dei pixel, che consente di combinare più pixel in uno per migliorare la qualità dell’immagine, specialmente in condizioni di scarsa luminosità. Grazie alla dimensione del suo sensore, l'iPhone 16 è in grado di offrire una modalità teleobiettivo 2x senza dover ricorrere a un obiettivo aggiuntivo, mantenendo alta la risoluzione delle immagini. Accanto alla fotocamera principale, troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus, ideale per scatti macro e per catturare ampie porzioni di scena. Rispetto alla generazione precedente, questo sensore raccoglie una quantità di luce notevolmente maggiore, migliorando la resa delle immagini in ambienti bui e riducendo il rumore visivo. Una novità interessante è la possibilità di registrare video con audio spaziale, sfruttando la tecnologia audio 3D per creare contenuti immersivi. Questa funzione è particolarmente utile per chi vuole creare video di alta qualità, destinati a essere visualizzati su dispositivi come Apple Vision Pro. Il sistema supporta inoltre la registrazione HDR con Dolby Vision, garantendo una gamma dinamica elevata e una fedeltà cromatica ottimale. Gli utenti possono anche personalizzare l’aspetto delle loro foto in tempo reale grazie ai nuovi Stili Fotografici, che permettono di regolare tonalità e colori in modo dettagliato, mantenendo l’aspetto naturale della pelle. Queste impostazioni possono essere applicate durante lo scatto o modificate successivamente, offrendo un controllo creativo maggiore senza compromettere la qualità finale delle immagini.

La batteria VOTO: 8 La durata della batteria è uno degli aspetti più sorprendenti del nuovo iPhone 16. Nonostante il suo display da 6,1 pollici, questo modello raggiunge una prestazione comparabile a quella dell'iPhone 15 Pro Max, noto per la sua eccellente autonomia. Durante le nostre prove, l'iPhone 16 ha mostrato un'efficienza notevole, garantendo un'intera giornata di utilizzo intenso senza necessità di ricarica. Questo risultato è particolarmente impressionante considerando che la versione da 6,1 pollici non dispone della batteria più grande della gamma, ma riesce comunque a eguagliare la durata di iphone 15Pro Max grazie all'ottimizzazione del nuovo chip A18 e al miglioramento dell'efficienza energetica. Probabilmente, questo è il dettaglio che ci ha stupiti di più nel corso della prova per la recensione di iPhone 16. Sottolineiamo che abbiamo testa sia la versione da 6.1 pollici che quella da 6.7 pollici e sono entrambi eccellenti.

Il sistema operativo iOS 18 VOTO: 9 iOS 18, pur essendo disponibile su altri modelli di iPhone, si distingue in modo particolare sull'iPhone 16 grazie all'integrazione con il processore A18. Questa combinazione consente di sfruttare appieno le nuove funzionalità basate su Apple Intelligence, che promettono di ridefinire l'interazione con il dispositivo. Una delle novità principali è l’introduzione di comandi vocali più naturali e contestuali tramite Siri, che può gestire compiti complessi con una comprensione migliorata del linguaggio. Dove la Apple Intelligence è disponibile, il nuovo sistema operativo supporta la funzionalità "Clean Up", che permette di rimuovere automaticamente elementi di disturbo dalle foto senza alterarne il soggetto principale. La capacità del chip A18 di elaborare modelli di machine learning avanzati rende l'iPhone 16 particolarmente adatto a gestire queste innovazioni, preparando il terreno per l'arrivo della Apple Intelligence anche in Europa. Oltre a migliorare la sicurezza e l’efficienza complessiva del sistema, iOS 18 introduce anche un nuovo “Game Mode” per un’esperienza di gioco più fluida e controlli migliorati su privacy e dati, rendendo l’iPhone 16 una scelta ideale per chi vuole un’esperienza iOS funzionale anche per i più giovani. Non sappiamo ancora quando iOS 18 introdurrà la Apple Intelligence in Europa, secondo alcuni esperti, dovremo addirittura aspettare la fine dell'estate 2025. In ogni caso, iOS 18 è comunque soluzione completa, ancora migliore se si sfrutta l'ecosistema di Apple, facendo interagire tra loro i diversi dispositivi.