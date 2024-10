Prezzo, design e colori, il mix perfetto di Moto Edge 50 Neo

Conclusioni

Motorola edge 50 neo (8/256GB, Fotocamera Sony LYTIA™ 700C 50+13+10MP selfie 32MP, Display 6.36" pOLED 120Hz, IP68, MediaTek MTK 24M, batteria 4310mAh, ricarica 68W, Android 14), PANTONE Poinciana

Il Motorola Edge 50 Neo è un dispositivo che, pur avendo alcuni limiti, offre un ottimo compromesso tra design, funzionalità e prezzo. Il design leggero e curato, unito a un display AMOLED a 144 Hz e a una fotocamera principale di qualità, lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo elegante senza dover rinunciare alle prestazioni. La batteria è forse il suo punto debole, ma la ricarica rapida compensa in parte questa mancanza.

Per chi cerca uno smartphone di fascia media che sappia distinguersi dal punto di vista estetico e che offra prestazioni solide per l'uso quotidiano, il Motorola Edge 50 Neo potrebbe essere la scelta giusta. In quella fascia di prezzo c'è molta concorrenza e l'avversario più temibile rimane Nothing Phone 2a Plus, ma per la nostra esperienza il rapporto qualità prezzo insuperabile rimane quello di Redmi Note 13 Pro.