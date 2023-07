Con la recensione di Nothing Phone 2 presentiamo uno degli smartphone più originali del mercato, per il suo design, per la personalizzazione del software, ma soprattutto per la qualità complessiva con cui è realizzato, a cui si aggiunge la soluzione (unica sul mercato) della Glyph Interface, una serie di LED posti sotto la cover posteriore, che si illuminano per l'arrivo di notifiche e si possono personalizzare per riconoscere con un colpo d'occhio chi chiama o scrive.

Vale la pena ricordare che per realizzare questo smartphone è stato fatto un grande sforzo anche sul fronte della sostenibilità, perché è stata ridotta l'impronta carbonio per la produzione di ogni singolo dispositivo, riducendo addirittura di 5 kg per prodotto l'emissione di CO2.

Su un lato ci sono i pulsanti del volume, sul lato opposto quello di accensione, mentre il sensore per le trote digitali e posto sotto il display. Nella parte inferiore, insieme al connettore USB C, c'è il cassettino in cui inserire le SIM.

Oltre al blocco con le due fotocamere, si vede la bobina per la ricarica wireless e i pezzetti di LED che compongono la cosiddetta Glyph Interface, il sistema di segnalazione luminoso, grazie a cui si possono ricevere notifiche, si può avviare un conto alla rovescia visivo e si possono ottenere informazioni importanti come il tracking dei pacchi in viaggio.

Il design di Nothing Phone 2 ci piace moltissimo ed è sicuramente il suo punto di forza. Il cellulare ha un corpo in metallo con pannelli posteriori trasparenti che mostrano le sue parti interne. Il design è minimalista e moderno, e sicuramente si distinguerà dalla massa.

Lo schermo di Nothing Phone 2 presenta una diagonale da 6,7" , con una definizione fullHD+: raggiungere un buon livello di luminosità, grazie a cui la leggibilità e garantita in tutte le condizioni di utilizzo. Abbiamo apprezzato la scelta di utilizzare uno schermo piatto, perché quelli con il bordo curvo servono più in chiave marketing che non nella sostanza.

Hardware VOTO: 7

La scheda tecnica di Nothing Phone 2 potrebbe creare qualche perplessità in coloro che si affidano solo alla semplice descrizione della componentistica senza provare un dispositivo, perché in effetti il processore adottato non è il migliore del mercato.

E' vero che Nothing Phone 2 si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che non rappresenta la migliore opzione possibile, ma è altrettanto vero che questa scelta rappresenta un autentico e deciso passo avanti rispetto ad un anno fa, quando venne invece adottato un processore di fascia media, Nothing Phone 1 si basava infatti sul Qualcomm Snapdragon 778G.

In realtà, possa impugnare questo smartphone per rendersi conto di come gli ingegneri di Nothing abbiano fatto un lavoro eccezionale, in termini di ottimizzazione del software e di calibrazione dell'hardware: il risultato è quello di un cellulare estremamente veloce in tutte le condizioni, che non presenta quasi mai il fenomeno del surriscaldamento, che è stato uno dei principali problemi del processore adottato.

L'altro vantaggio offerto da un processore più recente, Snapdragon 8 Gen 2, sta dei consumi, perché l'ultimo chip di qualcomm è veramente molto parco nell'assorbimento di energia: anche su questo fronte, è stato fatto un ottimo lavoro, perché la batteria supera abbondantemente la giornata di utilizzo senza alcun tipo di patema.

A completare le specifiche tecniche di Nothing Phone 2 c'è la dotazione di memoria RAM, che va da otto a 12 GB a seconda del modello che si sceglie, mentre la memoria interna passa da 128 a 512 GB, anche in questo caso la seconda della cifra che si vuole spendere. In ogni caso, anche il modello base, quello che combina 8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna si comporta perfettamente.

Nella lista dei dati tecnici di Nothing Phone 2 bisogna aggiungere gli auto parlanti stereo, la presenza del Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l'accelerometro, il sensore di prossimità, il giroscopio e la bussola.