Recensione OnePlus 11 5G, la sorpresa che non ti aspetti

Con la recensione di OnePlus 11 5G, torniamo a parlare di uno dei marchi di tecnologia più curiosi tra quelli presenti sul mercato: molti non conoscono OnePlus, azienda che ha costruito una forte e improvvisa notorietà soprattutto tra coloro che sono grandi appassionati di elettronica di consumo, ma che è sempre rimasta in una nicchia speciale, anche perché molti dei suoi cellulari venivano proposti solo online.

Quando OnePlus arrivò sul mercato, molti urlarono al miracolo per lo straordinario rapporto tra prezzo e prestazioni: parliamo di molti anni fa, quando i consumatori europei non erano abituati alle strategie dei grandi gruppi cinesi del mondo della tecnologia. Solo successivamente abbiamo scoperto che la tecnica più diffusa era quella di vendere prodotti “sottocosto" per guadagnare attenzione, per poi tornare alla normalità nel corso degli anni.

Perché raccontiamo questa storia oggi? Perché OnePlus, dopo aver generato grandissimo entusiasmo al suo esordio, proprio per i prezzi incredibilmente convenienti, quando ha cominciato ad alzare l’asticella, allineandosi ai valori di mercato, ha deluso molti dei suoi primi utenti, che le hanno voltato le spalle per scegliere altre proposte. Questo ha generato un periodo di profonda crisi, che ha portato ad un repentino ridimensionamento e all’assorbimento di questa azienda all’interno della business unit di OPPO, società che appartiene allo stesso colosso tecnologico, chiamato BBK: è evidente che le vicende degli ultimi anni abbiano portato ad un ripensamento delle strategie, il cui risultato è OnePlus 11 5G. E finalmente si parla di tecnologia.

Come è fatto OnePlus 11 5G

Il nuovo smartphone OnePlus 11 si contraddistingue per uno spessore estremamente contenuto, con un peso intorno ai 200 g, che non è da record ma grazie alle dimensioni ridotte si percepisce come accettabile. Il suo aspetto molto gradevole si incrocia con la scheda tecnica, costruita intorno a tre pilastri in particolare, la qualità del suo display, la durata della batteria e l’efficienza delle sue performance.

Per tracciare un quadro che rispetti le linee guida di OnePlus, dovremmo anche parlare della sua fotocamera, che è stata realizzata in collaborazione con Hasselblad: la promessa è quella di una gestione fedelissima del colore, con una definizione molto accurata sia delle foto che dei video. Il risultato non è perfettamente in linea con le aspettative, perché se è vero che il sensore principale è in grado di catturare immagini molto accattivanti, è altrettanto vero che gli altri sensori hanno una gestione del colore piuttosto approssimativa, probabilmente dovremo aspettare ancora del tempo per una ulteriore messa a punto di questa fotocamera.

Basta guardare uno di questi tre scatti per capire che sembrano catturati in contesti completamente diversi invece sono stati realizzati nel medesimo istante. In ogni caso, la qualità complessiva delle immagini è davvero buona, così come abbiamo potuto riscontrare una buona qualità anche nelle riprese video, in particolare sfruttando la stabilizzazione, che impone però di girare ad una risoluzione che è “solo" fullHD.

Il blocco della fotocamera è costituito da tre elementi, un sensore principale da 50 megapixel, uno secondario da 48 megapixel con funzione di grandangolo e un terzo sensore zoom da 32 megapixel. La fotocamera frontale si avvale di un sensore da 16 megapixel. La qualità di selfie è buona ma non eccellente.

Molto interessante è invece il display, che, oltre ad offrire una risoluzione molto elevata, è realizzato sfruttando una tecnologia che permette di adattare il suo utilizzo al contenuto che viene visualizzato. Questo significa che, pur garantendo ottima visibilità, luminosità massima molto alta e un’eccellente definizione, vengono utilizzati i consumi a beneficio della durata della batteria.

Abbiamo accennato all’autonomia, bisogna specificare che OnePlus 11 è uno smartphone con una batteria generosa da 5.000 mAh; combinando questo particolare con l’ottima gestione dei consumi da parte del processore, si ottiene un telefono con un consumo estremamente limitato.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le prestazioni di OnePlus 11

Come abbiamo accennato all’inizio, con OnePlus 11 sembra quasi di tornare agli inizi dell’azienda quando le performance erano un punto di riferimento per l’intero mercato: il software è veloce, completo, con pochi fronzoli e molta sostanza.

Il processore Snapdragon 8 Gen 2 è accompagnato a ben 16 gb di RAM e nella versione più capiente da 256 gb c’è anche il nuovo standard di memoria UFS 4.0. Tutti questi dati tecnici si traducono in una reattività fulminea di OnePlus 11, che tra le varie caratteristiche annovera anche un nuovo modo di gestire la memoria RAM, chiamato RAM-Vita. Serve per rendere più efficiente la gestione in funzione delle applicazioni che si usano, dando priorità a quelle più importanti come la fotocamera.

Abbiamo cominciato la nostra prova di OnePlus 11 con qualche riserva, sulla scorta delle ultime esperienze nelle recensioni dei dispositivi di questo marchio, ma abbiamo completato il test con una valutazione estremamente positiva.

Il prezzo di OnePlus 11

OnePlus 11 viene venduto ad un prezzo di partenza di 849 euro, che risulta alto in assoluto ma è molto interessante se comparato con quello dei suoi più diretti concorrenti. Il modello di Samsung a cui si può accostare, Galaxy S23+, viene proposto oltre i 1.200 euro.

Nonostante questo prezzo estremamente competitivo, sul web si è accesa una forte polemica per la differenza di prezzo con gli Stati Uniti, dove questo stesso smartphone viene venduto a 699 $, che corrispondono a 651 € circa. Avremmo apprezzato un posizionamento di questo tipo anche in Europa, ma anche al prezzo attuale questo rimane uno smartphone estremamente competitivo. Dal punto di vista tecnologico riesce ad essere quasi sorprendente, pur avendo ampi margini di miglioramento, soprattutto nel settore della fotocamera.