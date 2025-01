OPPO Find X8 Pro è lo smartphone che sfida i pro

TOTALE PUNTI 8.4 OPPO Find X8 Pro Passando dalle battaglie legali alle performance concrete, OPPO Find X8 Pro si presenta come uno smartphone che fa del design ricercato e del comparto fotografico i suoi assi nella manica. Le prime settimane di utilizzo hanno confermato che, oltre all’ottima qualità costruttiva, OPPO ha fatto centro soprattutto nel settore autonomia, con una batteria sorprendente. Se invece dovessimo individuare un punto debole, direi che la selfie cam non ha lo stesso impatto “wow” del resto dell’hardware, un piccolo neo su un dispositivo altrimenti davvero convincente.

PRO Design elegante e materiali premium

Fotocamera principale di altissimo livello

Batteria notevole

Processore MediaTek potente

Software ricco di funzionalità CONTRO Selfie cam non all’altezza

Prezzo elevato

Costa più del suo gemello OnePlus 13

Design: eleganza e cura costruttiva VOTO: 8 Fin dal primo contatto, si percepisce che OPPO Find X8 Pro si colloca nella fascia più alta del mercato. Il dispositivo si fa notare per l’attenzione ai materiali e per la cura nei dettagli: la scocca combina un telaio in metallo robusto con una finitura posteriore elegante, spesso in vetro satinato o ceramica (a seconda delle varianti disponibili). Questa scelta non è soltanto estetica, ma anche pratica, perché contribuisce a ridurre il rischio di ditate e micrograffi. I bordi leggermente curvi e la disposizione dei tasti regalano un buon feeling in mano: nonostante le dimensioni generose, l’ergonomia rimane accettabile. Non è di certo uno smartphone compatto, ma risulta ben bilanciato. A livello di design, OPPO prova a distinguersi soprattutto con la zona della fotocamera, che spicca sul retro con un modulo leggermente rialzato. È un tocco personale, non troppo appariscente, ma sufficiente per dare carattere al device. Sull’anteriore, troviamo un display ampio e luminoso, con cornici sottili e un foro nel quale è incastonata la fotocamera frontale (laddove la concorrenza sperimenta soluzioni come sensori sotto lo schermo, OPPO preferisce rimanere sul sicuro). Il lettore di impronte digitali, integrato sotto il display, risponde piuttosto rapidamente e senza errori, segno di una cura ingegneristica ben fatta. Per essere un po' pratici, possiamo dire che si parla di uno smartphone con peso di 215 g, uno spessore che oscilla intorno agli 8,2 mm e quindi un dispositivo impegnativo sul fronte degli ingombri. Non nascondiamo il fatto che sul fronte estetico non ci fa impazzire, ma è evidente la cura di materiali e dettagli, che ne fanno un prodotto Premium a tutti gli effetti.

Hardware: la sorpresa del processore MediaTek VOTO: 9 Uno degli elementi più interessanti di questa recensione OPPO Find X8 Pro riguarda la scelta del processore: mentre molte ammiraglie Android si affidano a Qualcomm Snapdragon, qui OPPO ha puntato su un MediaTek di fascia alta (probabilmente un Dimensity di ultima generazione). Ed è proprio questa la differenza più grande rispetto al “gemello” OnePlus 13, che usa un chipset Qualcomm di pari livello. La decisione di usare MediaTek rappresenta una scommessa significativa da parte di OPPO, perché negli ultimi anni l’azienda taiwanese ha fatto passi da gigante in termini di prestazioni e ottimizzazione. Il risultato è uno smartphone fluido, che gestisce senza problemi il multitasking avanzato e i titoli gaming più esigenti. L’esperienza quotidiana è ai massimi livelli: nessun rallentamento, tempi di caricamento rapidi e un’interfaccia scattante in ogni situazione. In questa configurazione top di gamma, OPPO Find X8 Pro vanta in genere almeno 16 GB di RAM e un’ampia memoria interna (512 GB), perfetta per chi vuole archiviare foto, video e app in abbondanza. Non manca ovviamente il supporto al 5G, al Wi-Fi 7, al Bluetooth 5.4 e a tutti i più recenti standard di connettività. Se state cercando uno smartphone in grado di mantenere performance elevate per i prossimi anni, OPPO Find X8 Pro è un candidato più che valido. Dovremmo dedicare circa una settimana di tempo al display di questo smartphone, che è semplicemente straordinario. Le cornici sono praticamente inesistenti, dato che lo schermo occupa il 92,8% della superficie totale, a questo si aggiunge una gestione del colore pressoché perfetta e un livello di luminosità di picco fino a poco tempo fa inimmaginabile. Stiamo parlando di un picco a 4.500 nits. La diagonale del pannello frontale è di 6,78 pollici, con una definizione FullHD+, tutti questi dettagli si traducono in un display semplicemente eccezionale.

Fotocamera al top, selfie camera flop VOTO: 8 La vera star di molte recensioni sugli smartphone top di gamma è il comparto fotografico, e OPPO Find X8 Pro non fa eccezione. Con un sistema a quadrupla fotocamera posteriore, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, l’obiettivo principale offre scatti eccellenti in quasi tutte le condizioni di luce. La stabilizzazione ottica e l’ampia apertura focale permettono di catturare immagini nitide e ben esposte, anche al calar del sole. La modalità notturna è notevole, con tempi di elaborazione ridotti e risultati a volte sorprendenti, grazie a un software di elaborazione avanzato e alla potenza del processore MediaTek. Il sensore ultra-grandangolare mantiene una buona qualità, sebbene la distorsione ai bordi sia ancora un punto su cui tutti i produttori faticano a raggiungere la perfezione. Inoltre, ci sono anche un teleobiettivo "standard" e uno periscopico, per zoom ottici che risultano utili nelle situazioni in cui si desidera avvicinarsi al soggetto senza perdere troppi dettagli. Ci sono quindi quattro differenti sensori, tutti da 50 MP, tre dei quali possono contare anche sull'utilizzo della stabilizzazione ottica. In generale, la qualità del blocco fotocamera principale è probabilmente uno dei principali punti di forza di questo smartphone. Il tallone d’Achille, però, è la selfie cam: rispetto alle potenzialità del blocco fotocamere posteriori, il sensore frontale sembra leggermente sottotono. Non è pessimo, ma per un dispositivo top di gamma che punta forte sull’aspetto fotografico, ci si aspetterebbe qualcosa di più incisivo. Il software di abbellimento è discreto, ma la definizione generale non brilla allo stesso livello della concorrenza, specialmente in condizioni di luminosità scarsa. Stiamo parlando di una soluzione da 32 MP, che non ci è proprio piaciuta.

Batteria: un’autonomia sorprendente VOTO: 9.5 Se dovessimo indicare il vero fiore all’occhiello di questa recensione OPPO Find X8 Pro, lo troveremmo quasi sicuramente nella batteria. In un periodo in cui i display diventano sempre più luminosi e i processori sempre più potenti, l’autonomia tende a essere un campo minato per la maggior parte dei top di gamma. OPPO, però, sembra aver trovato un equilibrio intelligente tra hardware, software e processore MediaTek. La capacità della batteria (che supera i 5.900 mAh) e l’ottimizzazione energetica consentono di arrivare a fine giornata con ancora un po’ di carica residua, anche con un utilizzo intenso (gaming, navigazione, streaming video, social media). In più, la ricarica rapida SuperVOOC da 80W risulta una vera comodità: in pochi minuti si può ottenere una percentuale di batteria sufficiente per coprire diverse ore di attività. La presenza della ricarica wireless completa il quadro di un comparto energetico che non lascia a desiderare. Chiunque abbia un ritmo di vita frenetico troverà in OPPO Find X8 Pro un alleato fidato: poche pause alla presa di corrente e tanto utilizzo senza paura di rimanere a secco nel momento meno opportuno. C'è però una riflessione da fare: chi dovesse riuscire a scaricare la batteria di questo smartphone, dovrebbe prendere in seria considerazione una cura per la propria compulsione, perché per un uso normale del cellulare è praticamente impossibile abbattere la sua carica nell'arco di ventiquattr'ore.

Software: fluidità e AI VOTO: 7.5 Sul fronte software, OPPO Find X8 Pro si affida a una versione aggiornata della ColorOS (basata su Android 15). Si tratta di un’interfaccia che, nel tempo, si è resa più leggera e personalizzabile, offrendo una serie di funzionalità interessanti come la possibilità di gestire app in finestre separate, personalizzare l’always-on display e impostare controlli gestuali avanzati. L’ottimizzazione con l’hardware è notevole, come testimonia la reattività generale dello smartphone. Le app di sistema sono ben integrate, anche se non mancano i soliti duplicati (calendari, browser, galleria) rispetto alla versione stock di Android. Chi ama sperimentare avrà a disposizione un’ampia gamma di opzioni per modificare temi, icone e animazioni. Per i più tradizionalisti, comunque, non ci vuole molto a rendere l’interfaccia più “pulita” e vicina a un’esperienza stock. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, OPPO ha dichiarato un certo impegno a seguire gli smartphone di fascia alta con update periodici e rapidi. Però, come sempre, l’ultima parola sarà data dalla concreta puntualità con cui i pacchetti di sicurezza e le nuove versioni di Android arriveranno effettivamente sul dispositivo. Ovviamente, in questo periodo uno dei temi focali è quello dell'intelligenza artificiale, anche se dopo un momento di hype iniziale, ora i vari produttori si stanno livellando su una proposta che è praticamente uguale per tutti. Poiché tutti si basano sulle soluzioni proposte da Google Gemini o comunque su opzioni che sono connesse al tipo di processore scelto, non esiste una vera differenza tra i vari smartphone in quello che possono fare sfruttando l'intelligenza artificiale e quindi, automaticamente questo non può essere un elemento di scelta davvero significativo. In altre parole, tutti gli smartphone al top della gamma fanno più o meno le stesse cose, iPhone a parte, perché su quel fronte ancora non abbiamo visto nulla che sia legato all'AI. Il software di OPPO Find X8 Pro è discreto, ma non ha ancora colmato il gap che esiste rispetto alle soluzioni di Samsung e di Google pixel.