Redmi 10 Power: costa pochissimo, ma la batteria è enorme

Il sub-brand di Xiaomi ha presentato in India un nuovo smartphone economico, che presenta una batteria realmente interessante. Parliamo del Redmi 10 Power, versione con più autonomia del Redmi 10 presentato in India a marzo, ma abbastanza differente dal Redmi 10 Global (lanciato a fine estate 2021).

Ricordiamo che meno di un mese fa la compagnia cinese ha anche lanciato il Redmi 10A, telefono piuttosto economico e basato su un chip 4G di MediaTek. Per la precisione si tratta del modesto MediaTek Helio G25, processore dalle prestazioni più che sufficienti per svolgere le attività di base, ma non adatto al gaming o a gestire app più impegnative. Navigare in rete e sui social, ma anche leggere la posta elettronica non è un problema. Il Redmi 10A, in buona sostanza, è un vero e proprio entry-level e succede al Redmi 9A, telefono dallo schermo generoso e presentato a febbraio del 2020. Rispetto a questi device, il Redmi 10 Power conta invece su specifiche di più alto livello, non solo per quanto riguarda la grande batteria.

Redmi 10 Power: com’è

Rilevante è il design del Redmi 10 Power, che vanta un retro in pelle vegan. A bordo del telefono troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, e GPU Adreno 610.

Il display è un IPS LCD HD+ da 6,7 pollici, mentre il modulo fotografico comprende un obiettivo principale da 50 Megapixel, uno per la profondità da 2 Megapixel e una selfie-cam sul davanti da 5 Megapixel. Il telefono annovera una batteria dalle dimensioni eccezionali: si tratta di una Li-Po (Lithium Polymer) da ben 6.000 mAh (valore quasi da tablet 10 pollici), mentre la ricarica rapida è un modesto 18W. Il sistema operativo è Android 11.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Redmi sarà in vendita in India a breve, al prezzo di partenza di 15.000 rupie (al cambio attuale, circa 180 euro). Purtroppo, al momento non è possibile ipotizzare l’arrivo del Redmi 10 Power sui mercati europei.

Tuttavia, diversi rumor prevedono che il telefono potrebbe essere commercializzato a livello globale come POCO C40.