Redmi 12C ufficiale: è il low cost per il 2023

Xiaomi ha iniziato il nuovo anno con il botto: dopo avere presentato il Redmi Note 12 Pro Speed Edition e un’intera linea di dispositivi di fascia alta, i Redmi K60, il gigante cinese si è ora concentrato su opzioni più economiche, portando sul mercato un nuovissimo dispositivo entry level, il Redmi 12C.

Basato su chip MediaTek con modem 4G, il Redmi 12C non ha alcuna velleità da fascia superiore e si rivolge chiaramente a chi vuole spendere poco. Il prezzo cinese lo conferma, vedremo poi quanto costerà se arriverà in Italia.

Redmi 12C: caratteristiche tecniche

Il Remi 12C si basa su un processore MediaTek Helio G85, con connessione solo 4G, affiancato da 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile fino a 512 GB con scheda microSD.

Il display è un LCD con risoluzione HD+, misura 6,71 pollici e ha una luminosità di picco di 500 nit. Il sensore per le impronte digitali è posto sul retro, visto che la tecnologia LCD non permette di integrarlo sotto il display.

Il comparto delle fotocamere è composto da un sensore principale da 50 MP a cui si aggiunge un sensore di profondità dalla risoluzione non dichiarata. La fotocamera anteriore è da 5 MP ed è stata inserita in un notch a forma di U.

Le connessioni disponibili sono il 4G, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1, e c’è il jack da 3,5 mm per le cuffie con filo, mentre è assente l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, quindi decisamente buona, e la ricarica è da 10W, quindi decisamente lenta.

Redmi 12C: prezzi e disponibilità

Il nuovo entry level Redmi 12C è già in vendita in Cina, sul sito ufficiale dell’azienda a questi prezzi al pubblico:

Redmi 12C versione 6/128 GB: 899 yuan, circa 122 euro

Redmi 12C versione 4/128 GB: 799 yuan, circa 108 euro

Redmi 12C versione 4/64 GB: 699 yuan, circa 95 euro

Non è stato reso noto se sarà distribuito anche su altri mercati. Probabilmente arriverà in India ma non sappiamo ancora se arriverà anche in Italia, dove è arrivato il Redmi 10C ma non il Redmi 11C. Il Redmi 10C, per fare un paragone, al lancio italiano aveva un prezzo di partenza di 179,99 euro.