Redmi Buds 4 e Buds 4 Pro ufficiali: costano pochissimo

Insieme ai due nuovi smartphone di fascia media Redmi Note 11T Pro e Pro+ e alla smartband Mi Band 7, il gruppo Xiaomi ha ufficializzato anche i nuovi auricolari in-ear Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro, destinati a coloro che cercano delle cuffiette di buona qualità ma anche economiche.

La filosofia di Xiaomi è nota: lanciare prodotti che si distinguono per valore e che riconoscono ogni euro speso. L’approccio viene confermato anche dai nuovi auricolari Redmi Buds 4 e Redmi Buds 4 Pro che conservano alcune caratteristiche dei modelli precedenti cambiando però il design, e alcuni aspetti tecnici importanti come lo standard Bluetooth (ora in versione 5.3 sulle Pro). Le Redmi Buds 4 e Redmi 4 Buds Pro arriveranno sul mercato cinese il 31 maggio e poi, quasi certamente, anche sui vari mercati internazionali, Italia inclusa.

Redmi Buds 4: caratteristiche tecniche

Il modello Redmi Buds 4 è dotato del chip Heng Xuan BES2500IH, presenta un doppio microfono e cancellazione attiva del rumore (ANC) a 35 dB e un magnete al neodimio da 10 millimetri.

Sul modello standard non Pro la connessione è la Bluetooth 5.2 mentre la batteria offre una autonomia dichiarata di 6 ore, che diventano 30 ore con la custodia, e supporta la ricarica rapida: 5 minuti per 6 ore aggiuntive. Infine, c’è la certificazione IP54 contro povere e schizzi d’acqua.

Buds 4 Pro:caratteristiche tecniche

Il chip a bordo delle Redmi Buds 4 Pro è il Loda 1565AM, che supporta la cancellazione del rumore maggiore, fino a 43 dB, e più accurata, grazie ai tre microfoni (invece dei due del modello precedente). I driver sono due: il primo da 10 millimetri in alluminio e magnesio e l’altro in titanio da 6 millimetri.

La connessione è la migliore oggi disponibile: la Bluetooth 5.3. C’è anche il suono surround a 360 gradi, fino ad oggi caratteristica esclusiva delle cuffiette Xiaomi di alta gamma.

L’autonomia dichiarata con i soli auricolari è di 9 ore, che salgono a 36 ore con la custodia.

Redmi Buds 4 e 4 Pro: prezzi e disponibilità

Non sono state rese note le date di lancio in Europa e Italia, ma ci attendiamo l’arrivo a ridosso dell’estate. I prezzi in Cina sono: