Redmi K60, manca poco: ecco come sarà

Redmi ha ufficialmente annunciato il lancio della nuova serie di smartphone Redmi K60 che include tre nuovi modelli: Redmi K60 Pro, Redmi K60 e Redmi K60E. La presentazione è stata fissata per il 27 dicembre alle ore 19,00 (in Cina) occasione in cui saranno svelate schede tecniche, prezzi e forse anche i mercati di distribuzione lal di fuori della Cina.

Redmi ha condiviso sul social cinese Weibo il flyer ufficiale dell’evento con un’immagine che riprende uno dei telefoni della nuova serie Redmi K60 (in foto) che presenta sulla scocca delle strisce in carbonio e un modulo rettangolare in cui sono collocate le fotocamere, all’interno di due aree circolari.

Redmi K60: come sarebbero

La nuova serie di smartphone dell’azienda cinese è composta da tre modelli: il top di gamma Redmi K60 Pro, la versione standard Redmi K60 e la versione economica Redmi K60E.

Una qualche certezza sulle specifiche della cheda tecnica arriva dalle certificazioni 3C: è molto probabile che il Redmi K60 e il Redmi K60E saranno dotti di una ricarica rapida da 67W mentre la versione top di gamma Redmi K60 Pro sarà dotata di una ricarica superveloce da 120W e ricarica wireless da 30W.

Secondo indiscrezioni trapelate dal social cinese Weibo, il Redmi K60 standard dovrebbe avere a bordo il SoC MediaTek Dimensity 8200 mentre restano del tutto sconosciuti i due chip a bordo della versione premium Redmi K60 Pro e della versione più economica Redmi K60E.

Potrebbero essere, rispettivamente, ovrebbero essere il chip top di gamma 2022 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e il Qualcomm Snapdragon 870.

Per quanto riguarda i display, per i primi due modelli (pro e standard) si vocifera debbano essere identici e con pannello QHD+ a 120 Hz di frequenza di aggiornamento.

Redmi K60: quando arriverebbero

I tre modelli Redmi K60 Pro, Redmi K60 standard e Redmi K60E usciranno in Cima subito dopo la presentazione del 27 dicembre e in tempo per il Capodanno cinese che nel 2023 cade il 22 gennaio, offrendo così una finestra temporale di acquisti per questa festa molto sentita nel Paese di Mezzo.

La nuova serie Redmi K60 sarà distribuita con ogni probabilità in Cina e in altri mercati dell’Asia ma non in Italia dove solitamente la gamma Redmi K non viene commercializzata.