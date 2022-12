Redmi Note 10 Pro: ora o mai più, il prezzo crolla su Amazon

Chi vuole comprare uno smartphone di fascia media potrebbe restare confuso: centinaia di modelli disponibili sul mercato, con prezzi spesso molto simili tra di loro e specifiche tecniche difficili da interpretare. Alla fine, molto spesso, si compra il telefono più economico, non il migliore. A volte, però, capitano ottime occasioni che rendono il telefono migliore anche il più economico.

E’ un po’ ciò che sta succedendo in questo momento con Redmi Note 10 Pro: un ottimo telefono di fascia media, con buone specifiche tecniche (ottimo lo schermo, ad esempio), che grazie ad una eccellente offerta su Amazon diventa un vero best buy. O, magari, un ottimo regalo di Natale tech.

Redmi Note 10 Pro 4G – Qualcomm Snapdragon 732G – Versione 6/128 GB – Colore Onyx Grey (grigio chiaro)

Redmi Note 10 Pro: caratteristiche tecniche

Redmi Note 10 Pro ha il processore Qualcomm Snapdragon 732G abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display ha caratteristiche da quasi top di gamma: è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+ e compatibilità HDR10, misura 6,67 pollici, e ha un’ottima frequenza di aggiornamento (120 Hz) e un picco di luminosità di 1.200 nit. Il lettore di impronte digitali è posto, invece, lateralmente sulla scocca.

Il comparto fotografico è composto da 4 sensori: la fotocamera principale, da 108 MP, ha anche la modalità di esposizione prolungata e la Night Mode 2.0 per fare buoni scatti anche con poca luce; la seconda fotocamera è una ultra grandangolare da 8 MP; la terza fotocamera è un sensore di profondità da 5 MP; infine, c’è un sensore da 2 MP per le foto macro. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Lo Snapdragon 732G è un chip dotato di modem solo 4G, ma Redmi Note 10 Pro compensa la mancanza del 5G con il chip NFC per i pagamenti contactless e la lettura di chip di card elettroniche, e con la presa per il jack da 3,5 millimetri, per le cuffie con il filo. Non manca neanche il Bluetooth 5.1, né il WiFi 5.

La batteria ha una capacità di 5.020 mAh e la ricarica è da 33W, abbastanza veloce per questa fascia di prezzo.

Redmi Note 10 Pro: l’offerta Amazon

Redmi Note 10 Pro 4G ha un prezzo di listino molto interessante, pari a 329 euro. Quando uscì sul mercato, a marzo 2021, era uno dei telefoni di fascia media più convenienti. Ora torna ad esserlo, grazie ad una strepitosa offerta in corso su Amazon (venditore e spedizione terzi) che taglia il prezzo a 209,90 euro (-36%, -119,10).

Si tratta di una ottima opportunità per chi ha bisogno di un buon dispositivo, con cui fare di tutto, ad un prezzo molto conveniente ma, anche, con chi vuole fare un bel regalo di Natale ma non vuole spendere moltissimo.

