Xiaomi, il prezzo dello smartphone top crolla per il Black Friday: minimo storico

Non ci vuole molto a capire che questa è una delle migliori offerte del Black Friday per quanto riguarda gli smartphone. Stiamo parlando della promo speciale che trovi su Amazon per il Redmi Note 11 Pro, smartphone top di Xiaomi che trovi con uno sconto eccezionale del 47%. Praticamente è come se lo paghi la metà e il prezzo scende sotto i 200€. Sul sito di e-commerce si tratta del minimo storico ed è anche una delle migliori offerte che puoi trovare in giro per un dispositivo con queste caratteristiche tecniche.

Infatti, non stiamo parlando del classico smartphone medio di gamma, ma di un dispositivo che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. E non potrebbe essere altrimenti con uno schermo super fluido, una fotocamera professionale da 108MP e un processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e bassi consumi. Il tutto supportato da una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Se stavate aspettando la giusta offerta in questo Black Friday per acquistare il nuovo smartphone, questa è una delle migliori che possiate trovare.

Redmi Note 11 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 11 Pro: prezzo, offerta e sconto Black Friday Amazon

Andiamo diretti al sodo. Oggi trovi il Redmi Note 11 Pro in offerta a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 47%. Rispetto al prezzo di listino, il risparmio è di ben 180€, una cifra enorme per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno (i magazzini sono congestionati a causa dei tanti ordini di queste ore).

Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi acquistarlo oggi e regalarlo a Natale senza avere la preoccupazione di non poterlo restituire.

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ti delude mai, in nessuna occasione. Il Redmi Note 11 Pro è una sicurezza sotto tantissimi punti di vista e funziona meglio di smartphone che costano più del doppio. Lo spirito Xiaomi è presente in ogni componente di questo dispositivo, a partire dalla scelta del processore Snapdragon 695, un ottimo chip con prestazioni elevate e con modem 5G integrato. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottimo anche il display: trovi uno schermo AMOLED da 6,67" con dettagli vivaci e brillati e una risoluzione FHD. La differenza è tutta nel refresh rate fino a 120Hz che lo rende super fluido con ogni tipo di applicazione, soprattutto quelle social e i videogame. Il display è dotato anche di modalità di lettura 3.0 e protegge la vista dalle fastidiose luci blu.

Altro punto forte del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi ben quattro fotocamere con sensore principale da 108MP di livello professionale. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e due sensori da 2MP per gli scatti macro e per la profondità. Nell’app fotocamera trovi tante modalità che ti aiutano nelle situazioni più complicate: quando c’è poca luce oppure quando devi registrare un video in movimento.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che con un utilizzo normale copre fino a due giorni. Nel momento del bisogno puoi sfruttare la ricarica rapida da 67W che impiega poco più di 45 minuti per arrivare al 100% di autonomia. Lo smartphone è dotato anche di un avanzato sistema di raffreddamento per tenere le temperature interne sempre sotto controllo e non rovinare le varie componenti.

Redmi Note 11 Pro