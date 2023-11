Redmi Note 13R Pro ufficiale: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Redmi/Weibo

Redmi ha presentato in esclusiva per i consumatori cinesi il nuovissimo Redmi Note 13R Pro, uno smartphone di fascia media che va a completare la nuova serie Note, affiancandosi al Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro Plus presentati a settembre.

Parliamo di un dispositivo che riprende molto dagli altri telefoni della gamma, specialmente dal punto di vista del design, e si presenta, di fatto, come una versione ridisegnata del modello base, riproponendo buona parte delle specifiche tecniche già viste, incluso il processore di MediaTek, ma alzando l’asticella e avvicinandosi un po’ di più ai modelli di categoria superiore, mantenendo comunque un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Redmi Note 13R Pro: scheda tecnica

Redmi Note 13R Pro ha un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass.

Il processore a bordo di questo smartphone è un MediaTek Dimensity 6080 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP con autofocus veloce PDAF e un sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP. Di buon livello la fotocamera principale che, soprattutto in condizioni di buona illuminazione, promette scatti interessanti.

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il trasmettitore a infrarossi e le varie opzioni per la rilevazione della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per consentire all’utente di effettuare pagamenti contactless e di leggere le schede elettroniche, come la Carta d’identità elettronica.

La batteria ha una capacità di 5000mAh, con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MIUI 14.

Presente infine la certificazione IP54, che attesta la resistenza del Redmi Note 13R Pro alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Redmi Note 13R Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi Note 13R Pro è disponibile, al momento, in esclusiva per il mercato cinese, dove può essere già acquistato in tre colorazioni: Midnight Black, Time Blue e Morning Light Gold.

Il prezzo suggerito per l’unica versione disponibile (12/256 GB) è di 1.999 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a 257,26 euro.

Per ora non sono disponibili maggiori informazioni sull’arrivo di questo smartphone anche in versione global, ma non è da escludere che in futuro possa fare la sua comparsa anche sui mercati esteri.

Difficilmente, però, lo vedremo in Italia dove non è ancora arrivato il resto della serie Redmi Note 13 e dove, tra l’altro, solitamente le versioni R non arrivano né per canali ufficiali né tramite rivenditori paralleli. Possibile, infine, che questo modello arrivi in Europa, Italia inclusa, con il brand Poco.