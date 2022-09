Redmi Pad sta arrivando: come è fatto

A breve Xiaomi dovrebbe lanciare il suo nuovo tablet, il Redmi Pad. Il dispositivo sarà lanciato presumibilmente ad ottobre, in concomitanza con la presentazione dell’attesa gamma di telefoni Xiaomi 12T. Progettato soprattutto per l’esperienza di tipo multimediale (grazie alla presenza di speaker di buona qualità), il tablet dovrebbe avere un grande display ed essere disponibile in tre colori. Sotto il cofano del Redmi Pad troveremo un processore targato MediaTek accoppiato a due diversi tagli di memorie.

Purtroppo, se le indiscrezioni venissero confermate, il device di Xiaomi non offrirà un comparto fotografico degno di nota, ma solo sufficiente per accontentare gli utenti meno esigenti. Molto generosa, invece, la batteria; così come il prezzo, che potrebbe essere abbastanza conveniente per un medio di gamma come quello in arrivo dalla compagnia cinese. Ecco tutti i dettagli emersi fino ad ora: dal prezzo alle specifiche tecniche.

Redmi Pad: come è fatto

Le indiscrezioni raccontano che il tablet sarà dotato di uno schermo LCD da 11,2 pollici con una risoluzione di 2K e arriverà nelle colorazioni Graphite Grey, Mint Green e Moonlight Silver.

A bordo del Redmi Pad ci dovrebbe essere un chipset MediaTek MT8781 , simile per prestazioni al MediaTek Helio G99, e probabilmente due varianti di memoria da 3/64 GB e da 4/128 GB.

Il dispositivo del sub brand di Xiaomi dovrebbe contare su una batteria da 7.800 mAh con supporto per una ricarica da 22,5 W. Sul versante fotografico, invece, potrebbe esserci un sensore posteriore da 8 MP (senza flash LED). Il Redmi Pad, che dovrebbe eseguire il sistema operativo Android 12 con skin proprietaria MIUI Pad 13, dovrebbe presentare un modulo con ben quattro altoparlanti.

I modelli in arrivo, oltre a differire per i tagli di memoria, potrebbero distinguersi anche per tipo di connettività: le indiscrezioni sottolineano che potrebbero arrivare sia versioni Wi-Fi che LTE per il Redmi Pad.

Redmi Pad: prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo, il modello cellular (LTE) del tablet di Redmi dovrebbe essere lanciato nei mercati europei ad una cifra compresa tra i 250 euro e i 350 euro. Della variante solo Wi-Fi, purtroppo, al momento non sia hanno indicazioni.

Dato che il lancio dovrebbe essere ad ottobre, ci aspettiamo che il dispositivo sia pronto per la commercializzazione (presumibilmente anche in Europa) poco dopo.