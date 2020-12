Con l’arrivo delle feste natalizie è di nuovo ora di comprare i regali per amici, parenti e partner, una decisione spesso difficile soprattutto quando il budget a disposizione è limitato. Ad ogni modo non bisogna per forza spendere tanto, infatti si possono trovare tantissimi prodotti hi-tech interessanti fino a 150 euro, riuscendo comunque a fare bella figura scegliendo qualcosa di originale e possibilmente anche utile. Vediamo quali sono i migliori regali di Natale economici e tecnologici, con numerose idee interessanti da cui prendere spunto.

Regali di Natale economici sotto 50 euro

Con meno di 50 euro non mancano le opzioni a disposizione, infatti soprattutto online si possono trovare numerosi gadget hi-tech adatti per un regalo di Natale economico. Ecco alcune delle migliori proposte del momento.

Trova oggetti Tile Mate

Chiunque conosce qualche persona poco attenta che perde in continuazione le chiavi di casa o dell’auto, un perfetto destinatario del regalo più economico per Natale, il gadget hi-tech Trova Oggetti Tile Mate, proposto nella versione aggiornata 2020. Disponibile anche nel kit da 2 o 4 device, questo supporto è un portachiavi con connettività Bluetooth, da collegare all’app dello smartphone per ritrovare immediatamente le chiavi , facendo suonare l’avvisatore acustico in caso di perdita. Inoltre è possibile usare Tile Mate per individuare il telefono, per farlo suonare anche se in modalità silenziosa.

A chi regalarlo?

Persone smemorate o con tanti impegni quotidiani.

Acquista Tile Mate su Amazon.

Schermo 3D per smartphone Goeco

Un regalo economico per Natale è la lente d’ingrandimento per lo smartphone Goeco 3D, uno schermo da 10 pollici che consente di aumentare le immagini in riproduzione sul telefono. Questo amplificatore video è davvero facile da usare, basta aprire il supporto, inserire lo smartphone e avviare un video, per vedere le immagini ingrandite fino a 4 volte in qualità HD. Il dispositivo presenta la connettività Bluetooth, la ricarica USB e un sistema audio integrato con funzionalità vivavoce, per guarda film e serie TV dal telefono senza affaticare la vista.

A chi regalarlo?

Persone che non hanno una smart TV o che viaggiano spesso.

Scopri il prezzo dello schermo 3D Goeco su Amazon.

Cuffie on-ear Sony CH510

Tra le migliori proposte per i regali economici e tecnologici per Natale, sotto i 50 euro ci sono le cuffie on-ear Sony CH510, un modello entry level con un prezzo conveniente e una buona qualità audio. La configurazione è wireless per la massima comodità, con autonomia fino a 35 ore quindi ben al di sopra di una giornata di utilizzo. Il device supporta gli assistenti vocali per dispositivi mobili, infatti è compatibile con Siri e Google Assistant, con una connettività Bluetooth per un accoppiamento immediato con lo smartphone. Il peso è di appena 132 grammi, con sistema Quick Charge per ottenere in 10 minuti di ricarica fino a 90 ore di riproduzione musicale.

A chi regalarlo?

Amanti della musica e pendolari.

Guarda il prezzo delle cuffie on-ear Sony CH510.

Smartwatch YAMAY

Un ottimo regalo hi-tech economico è lo smartwatch YAMAY, una soluzione adatta per lui o per lei grazie a 6 colori diversi disponibili. L’indossabile è certificato IP68, quindi è resistente alla polvere e all’acqua, inoltre consente di nuotare e allenarsi in vasca senza problemi. È presente il cardiofrequenzimetro per monitorare la frequenza cardiaca, si possono calcolare le calorie bruciate e rilevare la distanza percorsa, con autonomia della batteria fino a 7-10 giorni e compatibilità con device Android e iOS. Il GPS è condiviso, tuttavia è presente la connettività Bluetooth, il lettore musicale e la funzione Trova il mio telefono per localizzare lo smartphone.

A chi regalarlo?

Persone che vogliono fare più sport e migliorare la propria salute.

Acquista lo smartwatch YAMAY su Amazon.

Regali di Natale economici sotto 100 euro

Se puoi spendere fino a 100 euro la scelta di prodotti aumenta, con tantissimi articoli a tua disposizione per comprare un pensiero di valore in grado di soddisfare un amico o un parente. Scopriamo i regali di Natale economici tecnologici da non perdere in questa fascia di prezzo.

Drone Snaptain A10

Il mini drone Snaptain A10 è senz’altro un’idea regalo interessante e originale, adatta anche a chi non vuole spendere troppo. Questo quadricottero ha una copertura di 80 metri, la tecnologia FPV per il controllo in prima persona, un peso di appena 200 grammi, quindi al di sotto delle nuove regole ENAC, e una telecamera con risoluzione HD 720p. Funziona anche con i comandi vocali, è semplice da pilotare e si possono scattare foto a distanza con un semplice gesto, con autonomia fino a 7 minuti e un’altezza massima in volo di 15 metri.

A chi regalarlo?

Persone che amano scattare foto in viaggio.

Acquista il mini drone Snaptain A10 da Amazon.

Polaroid Fujifilm Instax Mini 11

La rivincita del vintage viene espressa appieno con le polaroid moderne, in grado di abbinare la bellezza delle vecchie macchine fotografiche istantanee con le tecnologie innovative dei modelli digitali di oggi. Un regalo tecnologico ed economico per Natale è la Fujifilm Instax Mini 11, posizionata nella fascia di prezzo 50-100 euro, con la possibilità di arricchire il regalo con tantissimi accessori a disposizione. Lo sviluppo immediato permette di vivere momenti unici con gli amici, con modalità selfie e un formato 62×46 mm perfetto delle foto tascabili subito pronte.

A chi regalarlo?

Persone a cui piace fare selfie e foto con gli amici.

Scopri il prezzo di Fujifilm Instax Mini 11 su Amazon.

Cassa Bluetooth Tronsmart T6 Plus

Le casse Bluetooth sono in assoluto tra i regali tecnologici più apprezzati, in grado di accontentare tutti i gusti e non risultare mai di troppo, grazie alla possibilità di utilizzare più speaker contemporaneamente. Un ottimo prodotto è la cassa Tronsmart T6 Plus, proposta nella versione Upgraded Edition ad un prezzo veramente competitivo. Il dispositivo ha una potenza di 40W, con rivestimento impermeabile certificato IPX6, suono TWS con diffusione a 360 gradi, sistema TriBass e fino a 15 ore di autonomia con una ricarica. Non manca anche la connettività Bluetooth 5.0 e la tecnologia NFC, per una sincronizzazione ancora più efficiente.

A chi regalarlo?

Persone a cui piacciono le feste e la musica.

Guarda il prezzo della cassa Bluetooth Tronsmart T6 Plus su Amazon.

Robot aspirapolvere Lefant M201 Mini

Le faccende domestiche sono per tutti una vera scocciatura, per questo motivo quale regalo tecnologico di Natale migliore di un robot aspirapolvere come il Lefant M201 Mini. Semplice e intuitivo da utilizzare, questo dispositivo intelligente è in grado di pulire la casa da solo, aspirando anche i peli degli animali domestici e i tappeti, con tecnologia brevettata FreeMove 2.0 che assicura un movimento a 360 gradi. Il design compatto lo rende adatto anche alle abitazioni più piccole, con funzionamento silenzioso, controllo a distanza tramite app e comandi vocali con Alexa, con un contenitore da 500 ml e doppia filtrazione.

A chi regalarlo?

Proprietari di animali domestici come gatti e cani.

Compra il robot aspirapolvere Lefant M201 Mini su Amazon.

Regali di Natale economici sotto 150 euro

Per una persona speciale un budget fino a 150 euro è più che sufficiente, infatti consente di comprare dispositivi più avanzati e gadget hi-tech con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vediamo cosa propone il mercato, con una raccolta dei migliori regali per Natale economici e tecnologici disponibili subito.

Stampante fotografica Lifeprint

Nella fascia di prezzo tra 100 e 150 euro un’idea regalo per Natale originale è la stampante fotografica Lifeprint, un modello portatile compatibile con device Android e iOS. La presenza del modulo Wi-Fi permette di stampare foto in qualsiasi momento, una soluzione ideale per i viaggi per immortalare subito su carta gli istanti più belli ed emozionanti. Le foto possono essere condivise sui social con amici e parenti tramite l’app Lifeprint, inoltre si possono stampare direttamente da applicazioni come Facebook, Instagram e Snapchat, con vari formati supportati e possibilità di realizzare foto adesive.

A chi regalarlo?

Persone molto sociali appassionate di viaggi e foto.

Acquista subito la stampante fotografica Lifeprint su Amazon.

Kindle Paperwhite

Le persone che amano leggere saranno entusiaste di ricevere a Natale un Kindle Paperwhite, l’eBook Reader della nuova gamma proposta da Amazon per la lettura dei libri digitali. Questo modello presenta un display da 6 pollici ben illuminato, con sistema antiriflesso e design sottile, una memoria da 8 GB e la connettività Wi-Fi per il collegamento alla connessione domestica o pubblica. Il rivestimento è resistente all’acqua e certificato IPX8, con una ricarica veloce di appena due ore e un’autonomia fino a 2 settimane, con luce frontale a 5 LED che assicura una lettura piacevole senza affaticare la vista.

A chi regalarlo?

Persone che amano leggere e abbonati Amazon Prime.

Scopri il prezzo del Kindle Paperwhite su Amazon.

Samsung Galaxy A20e

Un regalo economico davvero speciale è senza dubbio uno smartphone, ad esempio acquistando il Samsung Galaxy A20e proposto a meno di 150 euro su Amazon. Questo device ha un display Infinity-V da 5,8 pollici con risoluzione HD+, è equipaggiato con Android 9 Pie aggiornabile, una RAM da 3 GB e una memoria da 32GB espandibile tramite microSD fino a 512 GB. La batteria da 3000 mAh assicura una buona autonomia, con il supporto della ricarica veloce a 15 W, una doppia fotocamera per scattare foto nitide e ben a fuoco, connettività Bluetooth 5.0, GPS e supporto per le reti 4G.

A chi regalarlo?

Persone che desiderano uno smartphone affidabile.

Compra il Samsung Galaxy A20e su Amazon.

Cuffie gaming Astro A40 TR

Per un vero appassionato di gaming quale occasione migliore del Natale per regalare delle cuffie da gioco, ad esempio scegliendo l’apprezzato modello Astro A40 TR. Questo accessorio è indispensabile per gli amanti dei videogiochi, per rendere l’esperienza più immersiva e suggestiva, con audio V2 Dolby, microfono integrato per lo streaming e massima compatibilità con console PS4, PS5, Xbox Series X, pc Windows e Mac. Proposte con design on-ear, queste cuffie offrono un elevato isolamento acustico, sono leggere e comode da indossare, con regolazione del supporto per trovare la configurazione più adatta alle proprie esigenze.

A chi regalarlo?

Amanti dei videogiochi su pc o console.

Acquista le cuffie da gaming Astro A40 TR su Amazon.