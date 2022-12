I migliori regali tech di Natale sotto i 200 euro

I dispositivi tecnologici sono diventati negli ultimi anni tra i regali di Natale più richiesti e amati. E il motivo è molto semplice: la tecnologia è diventata oramai parte integrante della nostra vita e oramai tutto è diventato intelligente, anche la lampadina. Trovare un prodotto che rende felice chi lo riceve è facilissimo grazie all’ampia possibilità di scelta. Si va dal semplice smartphone, passando per un classico smartwatch che non passa mai di moda fino ad arrivare a un Lego Technic, un regalo di Natale 2022 per veri intenditori.

A tutto questo si sommano le "Offerte di Natale" che troviamo su Amazon, un nuovo evento in stile Black Friday nel quale è possibile trovare migliaia di prodotti con sconti che arrivano fino al 60% e al minimo storico. Risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di uno smartphone o di un elettrodomestico per casa è possibile fino al 22 dicembre, giorno in cui termineranno le offerte di Natale. Acquistando il regalo in questi giorni, si avrà anche la sicurezza di riceverlo entro il 25 dicembre, ma bisogna essere veloci. Per effettuare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2022.

Regali di Natale sotto i 200€: gli smartphone

Con un budget di ben 200€ si riesce a regalare per Natale anche un ottimo smartphone, soprattutto se andiamo alla ricerca di offerte convincenti con un rapporto qualità-prezzo incredibile. Ne abbiamo selezionati un paio, tutti con una scheda tecnica molto convincente e con le caratteristiche giuste per diventare ottimi compagni nella vita di tutti i giorni. Dal realme Narzo 50A che costa meno di 140€ fino al Nokia X10, ecco quali sono gli smartphone da regalare a Natale 2022.

realme Narzo 50A Prime

Xiaomi Redmi Note 11

Galaxy A13

Oppo A54s

Nokia X10

Oppo A76

Smartwatch e activity tracker: ecco quali regalare a Natale 2022

Sempre più presenti nella nostra vita, gli smartwatch sono una delle migliori idee regalo tech da fare a Natale 2022. E con un budget di ben 200€ si riesce anche ad acquistare un dispositivo top, con caratteristiche e funzionalità uniche. Come ad esempio il Garmin Instict Solar, wearable in grado di ricaricarsi con la luce del sole (disponibile con uno sconto del 50% che fa risparmiare ben 200€), oppure il Huawei Watch GT 3, uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Un’ottima alternativa agli smartwatch sono gli activity tracker: dimensioni più contenute e un focus specifico sulle attività fisiche e sulla salute. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere.

Garmin Instict Solar

Huawei Watch GT 3 46 mm

Fitbit Versa 3

Samsung Galaxy Watch4

Ticwatch E3

Fitbit Charge 5

Quale smart TV regalare per Natale 2022

Piccole, compatte e con uno schermo di ottima qualità. Stiamo parlando dei televisori da poter regalare a Natale con un budget di 200€. Purtroppo bisogna trovare dei compromessi, soprattutto sulle dimensioni. A meno di 200€ è possibile acquistare solo smart TV con una diagonale compresa tra i 24" e i 32", perfetti per la cameretta del proprio figlio, oppure per la cucina. Per alcuni di questi modelli è anche possibile il pagamento a rate con il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Hisense 32

Nokia Smart TV 24 Pollici

Sharp Aquos 24Bi6E

Regali sotto I 200€: il robot aspirapolvere

In pochissimi anni sono diventati tra i dispositivi tech per la casa più amati dalle famiglie italiane. Stiamo parlando dei robot aspirapolvere, oramai compagni fondamentali nell’aiutarci nelle pulizie domestiche. Sul mercato se ne trovano alcuni anche a meno di 200€ e che assicurano un’ottima pulizia dell’abitazione. Possono essere controllati da remoto tramite l’app dello smartphone e raccolgono anche i peli degli animali. Un’idea regalo originale per Natale 2022 e che sicuramente renderà felici chi la riceverà.

LEFANT Robot Aspirapolvere

yeedi vac

Il regalo di Natale 2022 per i collezionisti

I Lego sono tra i regali di Natale più richiesti dai bambini, ma non solo. Alcuni sono pensati anche per i più grandi. E ci riferiamo ai Lego Technic, delle versioni speciali e motorizzate con cui potersi divertire ancora di più. Con un budget di 200€ è possibile regalare per Natale alcuni tra i set Lego più desiderati e amati, come ad esempio l’elicottero di salvataggio Airbus H175, oppure la Ferrari 488 GTE "AF Corse #51". E in questi giorni li troviamo anche in offerta al minimo storico. Da acquistare subito.

Elicottero di Salvataggio Airbus H175

LEGO 42125 Technic Ferrari 488 GTE AF

LEGO Technic Camion Fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros

L’Echo Show 10, lo smart speaker per gestire la casa intelligente

L’Echo Show 10 di terza generazione è uno dei migliori smart spealer presenti sul mercato. Top sia nella riproduzione musicale grazie alla presenza di ottimi altoparlanti, sia nella riproduzione video, con uno schermo da 10" con cui poter controllare le telecamere di sicurezza, oppure vedere una puntata della propria serie TV preferita. Integrata troviamo anche una telecamera da 13MP con cui poter fare le videochiamate. Per le "offerte di Natale" lo troviamo in offerta al minimo storico. Il regalo di Natale ideale per trasformare la propria abitazione in una smart home.

Echo Show 10

