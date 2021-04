Samsung annuncia il Galaxy più potente di sempre

Samsung è pronta a presentare il Galaxy più potente di sempre. Per farlo, l’azienda di Seul ha lanciato un comunicato stampa relativo al prossimo Galaxy Unpacked che si terrà il prossimo 28 aprile. Unico dettaglio: non ha voluto rivelare quale sarà il device protagonista dell’evento, lasciando così nel mistero esperti e appassionati.

Per il colosso coreano non si tratta del primo evento dell’anno ma, bensì, del quarto a partire dallo scorso mese di gennaio. Uno dopo l’altro, gli unpacked hanno consentito di vedere in maniera più dettagliata i numerosi dispositivi finiti sul mercato nei mesi scorsi, dagli smartphone agli earbuds, prima dell’acquisto. Ora, però, Samsung ha voluto compiere un ulteriore passo in avanti. Infatti, ha scelto di lasciare appositamente fuori qualsiasi riferimento a quello che potrebbe essere il "Galaxy più potente", come riportato a chiare lettere nel teaser promozionale, lasciando al pubblico tutte le congetture del caso.

Quale sarà il Galaxy più potente di sempre?

A partire dall’inizio del 2021, Samsung ha già presentato diversi modelli di smartphone andando così a rimpinguare la lista dei device in produzione. Con il lancio della nuova serie S21, poi, pensavamo di aver già visto tutto – o quasi – in fatto di potenza almeno fino al prossimo anno.

A conti ben fatti, però, ad aprile 2021 vi era un elemento in più che, almeno fino a oggi, ancora non ha fatto il suo debutto: l’update del modello foldable. I tempi, quindi, potrebbero essere maturi per il nuovo modello pieghevole, Z Flip 2 o Z Fold 3, anche se attesi per la seconda parte del 2021. E, visti i prezzi di lancio delle scorse versioni, pensare a una versione più potente di sempre non è del tutto impossibile, nonostante le complessità strettamente legate al particolare fattore di forma.

E se il Galaxy più potente di sempre fosse il nuovo laptop di Samsung? Anche in questo caso gli indizi potrebbero coincidere. Infatti, l’attesa intorno al primo computer portatile dotato del processore ARM proprietario Exynos è stato al centro di molte voci che lo vorrebbero presto sul mercato. Tra le altre caratteristiche, ipotizzate dal sito ZDNet Korea, vi sarebbe una GPU AMD e Windows 10 come sistema operativo presente al momento dell’acquisto.

Samsung, data e orario dell’evento

Come già anticipato, l’evento di presentazione di Samsung si terrà il prossimo 28 aprile alle ore 10 locali (le 19 qui in Italia). Per seguirlo, sarà sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della compagnia e scoprire, finalmente, quale sarà la sorpresa che ci riserva ancora una volta l’azienda coreana.