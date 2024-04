Fonte foto: Wongsakorn Napaeng/Shutterstock

Il 2023 si è concluso con un sorpasso storico nel settore degli smartphone con Apple che è riuscita a conquistare la prima posizione sul mercato, per unità vendute, superando Samsung, grazie soprattutto a un netto calo delle vendite della gamma del produttore coreano. Grazie anche ai nuovi Galaxy S24, però, Samsung ha iniziato in modo positivo il 2024 andando a riprendersi la leadership del mercato.

Samsung torna in vetta

Si tratta ancora di dati parziali ma che confermano la buona partenza nel 2024 per Samsung. La casa coreana, come riportato da The Korea Times che cita anche i dati degli analisti di Counterpoint Research e Hana Securities, ha chiuso il mese di febbraio con un market share del 20% (riferito al mercato globale degli smartphone) e un totale di 19,69 milioni di smartphone spediti. Per Samsung si tratta di un risultato superiore a quello ottenuto da Apple, ferma a 17,41 milioni di smartphone con un market share del 18%.

A sostenere la crescita di Samsung sono stati, in particolare, i risultati ottenuti negli USA e in Europa dai nuovi Galaxy S24, premiati dalla critica con ottime recensioni prima ancora che dal mercato. Attualmente, Samsung guida il mercato in Europa con un market share del 24%. Molto interessanti anche i dati di inizio 2024 del mercato USA: Samsung è cresciuta di 16 punti, raggiungendo un market share del 36%. Contemporaneamente, Apple è passata dal 64% al 48% di market share negli USA.

Nel 2023 un sorpasso storico

La partenza positiva del 2024 serve a Samsung per cancellare le difficoltà evidenziate nel 2023. Lo scorso anno, infatti, Apple ha conquistato la leadership del mercato con un market share del 20,1% superando proprio la casa coreana, seconda con una quota di mercato pari al 19,4%, in calo di oltre 2 punti rispetto al 2022.

Per arginare questo calo, Samsung ha anticipato il lancio dei nuovi Galaxy S24, con un focus sull’AI, arrivati già a gennaio. La gamma Galaxy, inoltre, è stata appena aggiornata con i due nuovi mid-range Galaxy A35 e Galaxy A55. Questi nuovi smartphone dovrebbero dare una grossa mano alla crescita delle spedizioni di Samsung. In particolare, il nuovo Galaxy A35, senza l’anacronistico notch e con un hardware rinnovato (il chip è lo stesso del Galaxy A54 dello scorso anno), potrebbe ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato, nella fascia media.

Le prossime novità arriveranno in estate. Samsung, infatti, ha in programma un ulteriore aggiornamento della gamma con il debutto delle nuove generazioni di Galaxy Z Fold e Z Flip che dovrebbero garantire alla casa coreana di rafforzare la sua posizione di leader nel segmento dei pieghevoli, in continua crescita e in grado di garantire a Samsung anche notevoli profitti, grazie a un prezzo mediamente più elevato rispetto ai modelli tradizionali.