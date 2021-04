Gli auricolari wireless economici sono tra i modelli più apprezzati al giorno d’oggi, infatti l’assenza del collegamento con il cavo rende queste cuffie più comode e pratiche rispetto ai dispositivi tradizionali, mentre il prezzo basso permette di non spendere troppo senza rinunciare alla qualità. Sul mercato si possono trovare tantissime opzioni differenti, dai prodotti con design in-ear e tecnologia true wireless senza nessun tipo di supporto fisico, fino agli auricolari on-ear e over-ear da usare con smartphone, PC o smart TV. In questa guida abbiamo selezionato le migliori cuffie Bluetooth economiche, per scoprire quali sono i prodotti low price più interessanti da acquistare.

Come scegliere le cuffie economiche Bluetooth

A meno di 50 euro si possono comprare ottimi auricolari wireless, con modelli low budget che consentono di spendere veramente pochissimo, altrimenti è possibile preferire cuffie Bluetooth con un rapporto qualità-prezzo migliore ma sempre caratterizzate da un costo accessibile. Il primo aspetto da valutare è ovviamente il design, con la possibilità di optare per i modelli in-ear, dispositivi minimalisti e poco invasivi, oppure per prodotti over-ear con una configurazione circumaurale che avvolge completamente le orecchie.

In alternativa, si possono scegliere auricolari Bluetooth con design on-ear, una via di mezzo da usare quando ci si reca a lavoro sui mezzi pubblici o si cammina a piedi. Per lo sport, invece, è consigliabile comprare delle cuffie in-ear con supporto, una soluzione che consente di ridurre al minimo l’ingombro ma garantisce maggiore stabilità rispetto ai prodotti true wireless. Un altro aspetto da valutare è la tecnologia di connettività Bluetooth, prestando attenzione allo standard per controllare che si tratti possibilmente della versione 5.0.

Da non sottovalutare è anche la tecnologia NFC, per ottimizzare la connessione Bluetooth e ottenere un accoppiamento immediato con lo smartphone. Un dato importante è anche la portata del segnale, perciò bisogna sempre verificare la distanza massima alla quale è possibile tenere le cuffie senza fili dalla sorgente. Tra le funzionalità più richieste c’è invece il noise cancelling, infatti i sistemi per la cancellazione del rumore garantiscono un audio più nitido e un maggiore isolamento dalle interferenze ambientali.

Ovviamente, gli auricolari Bluetooth devono essere compatibili con i propri device, quindi è necessario controllare l’interazione delle cuffie con il proprio smartphone Android o iOS, i tablet, i PC, lo smart TV e tutti i dispositivi con cui si vogliono usare gli auricolari. Alcuni modelli propongono anche funzionalità smart, ad esempio comandi touch o il supporto degli assistenti virtuali come Alexa, Google Assistant e Siri. Infine, è indispensabile che le cuffie assicurino una buona autonomia, tenendo conto della durata della carica e dell’energia aggiuntiva fornita dalla custodia, mentre per le telefonate è essenziale la presenza del microfono integrato.

Migliori auricolari Bluetooth economici sotto 25 euro

Con un budget al di sotto dei 25 euro si possono trovare comunque delle cuffie Bluetooth valide, modelli semplici ma funzionali ideali per acquistare un prodotto a un prezzo super competitivo. Ecco quali sono i migliori auricolari wireless economici in assoluto da comprare online subito.

Cuffie True Wireless HOMSCAM

Un ottimo modello low price sono gli auricolari true wireless HOMSCAM, compatibili con dispositivi Android e iOS. Le cuffie senza fili dispongono della connettività Bluetooth 5.0, garantendo un accoppiamento stabile e preciso con una portata del segnale fino a 35 metri, inoltre offrono un suono stereo e hanno il microfono integrato per le telefonate. Il design in-ear ergonomico le rende adatte anche all’attività sportiva, con 3 misure differenti per il gommino esterno per la massima usabilità, mentre la batteria da 380 mAh assicura fino a 4 ore di autonomia con una sola ricarica.

Caratteristiche principali

Design in-ear true wireless

Bluetooth 5.0

Suono stereo

Autonomia fino a 4 ore

Custodia di ricarica

Peso 4,6 grammi

Compatibili con Android e iOS

Cuffie Xiaomi Mi True Wireless EarBuds Basic

Tra i migliori auricolari Bluetooth economici uno dei prodotti più venduti sono le Xiaomi Mi EarBuds Basic, un modello true wireless con suono stereo e connettività Bluetooth 5.0. Naturalmente il design è in-ear, con accoppiamento automatico quando si indossano le cuffie, un peso ultra leggero di appena 4,1 grammi e autonomia fino a 4 ore. La scatola di custodia dispone di una batteria da 300 mAh, con la quale si possono ottenere ulteriori 12 ore di funzionamento, mentre il pratico pulsante fisico consente di gestire facilmente tutte le funzionalità.

Caratteristiche principali

Design in-ear true wireless

Bluetooth 5.0

Suono stereo

Autonomia fino a 4 ore

Custodia di ricarica

Peso 4,1 grammi

Supporto assistenti vocali

Cuffie Bluetooth in-ear con supporto New Bee

Gli auricolari wireless New Bee sono un modello economico indicato per il lavoro, infatti oltre ad avere un design in-ear propongono un supporto esterno per l’orecchio regolabile a 360 gradi, per fornire la massima comodità nell’uso prolungato. Questo modello è compatibile con device Android, iOS e Huawei, viene proposto con il Bluetooth 5.0 e pesa appena 13 grammi. Non manca un sistema di noise cancelling per la cancellazione del rumore, con 24 ore di autonomia in conversazione e 22 ore nell’ascolto della musica, più la garanzia del produttore di 1 anno.

Caratteristiche principali

Design in-ear con supporto

Bluetooth 5.0

Suono stereo

Autonomia fino a 24 ore

Peso 13 grammi

Noise cancelling

Compatibili con Android e iOS

Cuffie Bluetooth on-ear per lo sport KAMTRON

Per l’attività fisica un modello tra i più interessanti sono gli auricolari senza fili KAMTRON, progettati appositamente per ascoltare la musica, podcast o audiolibri quando si fa sport. Il design on-ear, infatti prevede un comodo supporto centrale per bloccare le cuffie dietro la testa, evitando che possano scivolare quando si corre o si realizzano esercizi di ogni genere. Oltre al suono stereo propongono un microfono integrato, la tecnologia CVC 6.0 per la cancellazione del rumore, un’autonomia fino a 12 ore e un rivestimento certificato contro l’acqua e il sudore, con la possibilità di scegliere tra la versione in nero, bianco o rosso.

Caratteristiche principali

Design on-ear con supporto

Bluetooth 4.2

Suono stereo

Autonomia fino a 12 ore

Microfono integrato

Noise cancelling

Compatibili con Android e iOS

Migliori cuffie Bluetooth economiche sotto 50 euro

Nella fascia da 25 a 50 euro è possibile acquistare cuffie wireless con un rapporto qualità-prezzo superiore, con modelli dotati di funzionalità più evolute rispetto ai prodotti entry level. Vediamo quali sono i migliori auricolari Bluetooth senza fili economici.

Auricolari in-ear wireless con supporto Beshoop K18

Per il lavoro e la guida un modello molto gettonato sono le cuffie Bluetooth senza fili Beshoop K18, un dispositivo con design in-ear e supporto per le orecchie, con microfono integrato esterno e sistema per la cancellazione del rumore. Sono compatibili con device Android e iOS, si possono usare anche con PC portatile e vantano un peso di appena 12 grammi, con una connettività evoluta grazie allo standard Bluetooth 5.0. La portata massima del segnale arriva fino a 10 metri, mentre l’autonomia può raggiungere le 8 ore, con tecnologia di ricarica rapida per ottenere il 100% di carica in 90 minuti.

Caratteristiche principali

Design in-ear con supporto

Bluetooth 5.0

Autonomia fino a 8 ore

Microfono integrato esterno

Noise cancelling

Compatibili con Android e iOS

Auricolari Bluetooth True Wireless Umi. By Amazon

Gli auricolari economici Bluetooth Umi. by Amazon sono un modello true wireless senza alcun tipo di supporto fisico, ideale per chi preferisce un design in-ear minimalista ed essenziale. Il collegamento con i dispositivi elettronici avviene tramite Bluetooth 5.0, con una portata del segnale di 15 metri e certificazione del rivestimento IPX7 contro acqua e sudore. La batteria interna assicura un’autonomia fino a 6 ore, tuttavia con la custodia si possono ricaricare altre 3-4 volte e arrivare fino a 24 ore di funzionamento, con un pratico LED che indica quando la ricarica è completata.

Caratteristiche principali

Design in-ear true wireless

Bluetooth 5.0

Autonomia fino a 6 ore

Certificazione IPX7

Noise cancelling

Compatibili con Android e iOS

Cuffie Bluetooth over-ear Mpow

Ideali per ascoltare la musica e lo streaming video da tablet e PC portatili, gli auricolari over-ear Mpow sono caratterizzati da un design moderno e accattivante, con cuffie avvolgenti e audio stereo di alta qualità. La connessione è senza fili con Bluetooth 5.0, con driver da 40 mm, microfono integrato per gestire le telefonate e 4 diversi colori tra cui scegliere, nero, rosa, verde e grigio. L’autonomia arriva fino a 60 ore con una ricarica, inoltre sono compatibili con i principali assistenti vocali e dispongono di una tecnologia efficace per la cancellazione del rumore ambientale.

Caratteristiche principali

Design over-ear

Bluetooth 5.0

Autonomia fino a 60 ore

Supporto assistenti vocali

Noise cancelling

Compatibili con Android e iOS

Auricolari wireless in-ear Muzili per lo sport

Un altro dispositivo adatto per lo sport sono le cuffie Bluetooth economiche Muzili, dotate di un piccolo supporto per aumentare l’ergonomia e la stabilità. Questi auricolari sono equipaggiati con il Bluetooth 5.0, con accoppiamento automatico e un peso di appena 4 grammi, da indossare in modo ottimale grazie al set di gommini in dotazione. La certificazione IPX7 garantisce la massima protezione contro il sudore e l’acqua, per allenarsi senza problemi anche outdoor, con autonomia fino a 36 ore in conversazione e ampia compatibilità.

Caratteristiche principali

Design in-ear

Bluetooth 5.0

Autonomia fino a 36 ore

Certificazione IPX7

Accoppiamento automatico

Compatibili con Android e iOS