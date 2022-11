Samsung, questo smart TV da 55” costa pochissimo: sconto sensazionale

Un’offerta sensazionale che anticipa di pochissimi giorni l’inizio delle offerte del Black Friday su Amazon (fissato per il 18 novembre, qui una guida su come seguire l’evento senza perdersi nemmeno una promo). Di che cosa stiamo parlando? Dell’offerta che troviamo sullo smart TV Samsung AU7190 disponibile sul sito di e-commerce in offerta con uno sconto eccezionale del 47%: praticamente lo si paga la metà. Inutile dire che si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte che possiate trovare online per un televisore smart. Si tratta di un modello con caratteristiche molto equilibrate e pensato appositamente per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Lo smart TV di Samsung ha tutte le caratteristiche che si ricercano in un dispositivo di questo tipo: uno schermo con risoluzione 4K, un design compatto, tecnologie avanzate che migliorano la qualità delle immagini e soprattutto un sistema operativo che supporta tutte le principali piattaforme di streaming, oltre agli assistenti vocali che permettono di gestirlo direttamente con la propria voce. Bisogna essere molto veloci nell’approfittare dell’offerta: al momento è lo smart TV più venduto sul sito di e-commerce e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV Samsung AU7190 55 pollici

Smart TV Samsung AU7190 da 55": le caratteristiche tecniche

Chiedere di più a uno smart TV da 55" che costa così poco e che è realizzato con materiali e componenti di prima qualità è davvero difficile. Il televisore intelligente di Samsung è la scelta perfetta per coloro che sono alla ricerca di un modello con un pannello abbastanza grande e che allo stesso tempo garantisca prestazioni elevate. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Il Samsung AU7190 ha uno schermo da 55" con risoluzione 4K UHD e con il supporto all’HDR. La qualità delle immagini è molto buona e il merito è anche delle tecnologie sviluppate appositamente da Samsung, PurColor, ad esempio, consente al TV di esprimere un’ampia gamma cromatica, mentre la tecnologia Motion Xcelerator compensa automaticamente ogni singolo frame basandosi direttamente sulla fonte dei contenuti. A gestire il tutto troviamo il processore Crystal 4K che grazie al sistema di upscaling aumenta la qualità dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione.

Altro punto forte dello smart TV è la presenza del sistema operativo Tizen, oramai una garanzia quando si tratta di televisori. Supporta tutte le principali piattaforme di videostreaming a partire da Amazon Prime Video, passando per Netflix, Disney+, fino ad arrivare a DAZN e YouTube. Troviamo anche l’app gratuita Samsung TV Plus che offre un’offerta molto ampia di contenuti di tutti i tipi, soprattutto quelli informativi e di tendenza.

Lo smart TV è compatibile anche con Alexa e lo si può gestire con un semplice comando vocale. Si può, ad esempio, alzare il volume oppure lanciare una puntata della propria serie TV preferita.

Smart TV Samsung da 55" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare, soprattutto per un dispositivo che ha ricevuto anche il badge "Amazon’s Choice" riservato solamente a dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità. Oggi troviamo lo smart TV Samsung AU7190 da 55" in offerta su Amazon a un prezzo di 399€, con uno sconto del 47% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole: ben 350€. Per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 79,80€ al mese. La disponibilità del televisore è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

