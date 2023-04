Samsung Galaxy A34, nuovissimo ed è già scontato su Amazon

Come ogni anno, dopo aver presentato i propri top di gamma tra dicembre e febbraio tutti i principali protagonisti del mercato Android hanno rinnovato anche la fascia media. Lo ha fatto anche Samsung, presentando meno di un mese fa i nuovi Samsung Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G, due medi molto simili tra loro, entrambi molto buoni per scheda tecnica, entrambi molto cari, come da tradizione Samsung.

Inaspettatamente, però, Samsung Galaxy A34 5G è già in offerta su Amazon e il prezzo finale è nettamente più basso grazie allo sconto di circa il 20%. Si tratta di un’occasione eccellente per acquistare questo telefono nuovissimo e che, lo ripetiamo, come unico difetto ha (aveva) il prezzo troppo alto.

Samsung Galaxy A34 – MediaTek Dimensity 1080 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A34: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Samsung Galaxy A34 è il MediaTek Dimensity 1080, al quale il gigante coreano ha abbinato 8 GB di RAM e 256 GB di storage che l’utente può espandere fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo Super AMOLED, con risoluzione FHD+, misura 6,6 pollici, ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello. Lo schermo è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sul retro del Samsung Galaxy sono state collocati tre sensori fotografici: il principale da 48 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico, l’ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e il macro da 5 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore, posta nel notch centrale a forma di U, è da 13 MP (f/2.2).

Non mancano, oltre al 5G, le connessioni WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE, mentre è assente il jack da 3,5 mm per gli auricolari cablati.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh mentre la ricarica è da 25W. Chiude la scheda tecnica la certificazione IP67 che dichiara la resistenza del dispositivo alla polvere e a brevi immersioni in acqua.

Samsung Galaxy A34: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy A34 è arrivato in Italia lo scorso 15 marzo al prezzo di listino di 469,90 euro, decisamente più alto della media del mercato come è d’altronde prevedibile per un prodotto Samsung che, ormai, anche in fascia media e bassa ha un’offerta di fatto "premium". Per fortuna, però, su Amazon il prezzo su strada è completamente diverso e molto più accessibile: 379,89 euro (-19%, -90,01 euro). A questo prezzo il Galaxy A34 è da prendere senza dubbi.

