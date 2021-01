Sono arrivato sul mercato i nuovi Samsung Galaxy Buds Pro, gli auricolari true wireless con tutte le carte in regola per il titolo di top di gamma della casa produttrice e non solo. Con un occhio di riguardo al fattore design comodo ed elegante, una batteria migliorata e l’ANC di qualità, questi piccoli dispositivi una ventata d’aria fresca nel mondo dell’audio.

Presentati insieme allo smartphone Galaxy S21 a ridosso del recente CES 2021, questi auricolari della casa sudcoreana hanno subito saputo farsi notare per le loro inconfondibili caratteristiche, tecniche e di design, che li rendono una delle migliore alternative agli AirPods di Apple. Caratterizzati da un doppio altoparlante, un woofer da 11mm e un tweeter da 6.5mm che regalano un vibrato armonico con una minima distorsione, e uno stile particolarmente attento all’ergonomia, i Galaxy Buds Pro sono stati realizzati in modo da replicare il canale uditivo per garantire il giusto comfort auricolare. Meno contatto con l’orecchio significa anche una minore sensazione di occlusione auricolare, oltre a una maggiore leggerezza durante l’uso prolungato dovuti ai 45gr di peso per ognuno dei due dispositivi.

Samsung Galaxy Buds Pro: caratteristiche tecniche

Passando alla parte tecnica, i Samsung Galaxy Buds Pro sono dei true wireless dotati di audio tridimensionale e spaziale, con il quale ricrea un’esperienza audio realistica adattandosi alla posizione della testa e dello schermo grazie alla tecnologia Dolby Head Tracking. La cancellazione attiva del rumore (ANC), oltre a essere in grado di eliminare il rumore di fondo fino a 35dB attraverso un sistema di onde sonore neutralizzanti, regola il suono ambientale secondo quattro livelli differenti in modo da non perdere il contatto con l’esterno quando necessario.

I rumori di fondo, così come quelli del vento, vengono eliminati in fase di chiamata grazie a tre microfoni (tra i quali spicca l’High SNR) e la Voice Pickup Unit che, oltre a catturare la voce, abbassa il livello di volume della musica quando percepisce una conversazione con una persona nelle vicinanze. Con un livello di protezione IPX7, questi auricolari bluetooth possono essere utilizzati tranquillamente anche durante l’attività sportiva, visto che possono resistere fino a 1m sott’acqua per 30 minuti.

Ultima ma non meno importante è la durata della batteria: fino a 8 ore in riproduzione, alle quali si aggiungono altre 20 ore attraverso il case di ricarica wireless. Anche con l’ANC attivo, poi, gli auricolari possono contare su 5 ore di playback e altre 13 ore di ricarica via custodia. E se proprio non dovessero bastare, con soli 5 minuti di ricarica rapida possono essere utilizzati per un’ora di ascolto.

Samsung Galaxy Buds Pro: quanto costano su Amazon

In occasione del lancio di Samsung Galaxy Buds Pro, Amazon.it ha messo in vendita le tre versioni nelle colorazioni nero, viola e argento, al prezzo di 229 euro. Chi li acquisterà o li ha già acquistati nella versione venduta direttamente dalla piattaforma di e-commerce e non da venditori terzi, entro il 28 febbraio 2021 potrà ricevere in regalo il Wireless Charger Duo di Samsung, la base che consente di ricaricare due dispositivi con funzione QI integrata in contemporanea che singolarmente costa 69,90 euro.

Per sfruttare la promo e risparmiare 70 euro, dopo aver ricevuto la comunicazione di conferma della spedizione, è sufficiente richiedere la fattura dell’acquisto attraverso la pagina di aiuto dedicata. Successivamente, è richiesta la registrazione dell’acquisto sul sito della casa produttrice entro il 20 marzo 2021, compilando il modulo con i propri dati personali, la prova d’acquisto e le informazioni sui propri auricolari; una volta fatto basterà attendere l’email di conferma con il numero d’ordine della richiesta e attendere di ricevere il nuovo dispositivo di ricarica firmato Samsung.

Approfitta dell’offerta delle Samsung Galaxy Buds Pro a 229 euro su Amazon