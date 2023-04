Samsung Galaxy M23: lo smartphone per tutti adesso è in sconto

Chi cerca un buon telefono Android di fascia media, di buona marca, dalle buone prestazioni e dal prezzo basso è oggi in forte difficoltà: i prezzi sono alle stelle e i prodotti sono tutti molto simili, rendendo difficile la scelta. Nella massa si distingue, come al solito, Samsung con i suoi smartphone delle serie Galaxy A e Galaxy M.

Smartphone come il Samsung Galaxy M23, arrivato in Italia dodici mesi fa, che è caratterizzato da una scheda tecnica molto equilibrata, con tutto ciò che serve ad un utente medio, che non cerca prestazioni estreme o fotocamere professionali, ma che non vuole nemmeno spendere cifre astronomiche. Galaxy M23 ha tutto ciò ma ad un prezzo un po’ superiore alla media, che è però "raddrizzato" da un’offerta Amazon che lo rende il cellulare da comprare oggi.

Samsung Galaxy M23: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy M23 5G è un tipico smartphone di fascia media, basato sul chip Qualcomm Snapdragon 750 5G affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. La memoria di archiviazione è espandibile fino a 1 TB grazie alla scheda microSD. Si tratta di una configurazione in grado di offrire buone prestazioni, più che sufficienti per le app più diffuse e usate.

Il display è di tipo LCD con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel), misura 6,6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il lettore per le impronte digitali, come d’altronde è tipico per questo tipo di schermo, è posto lateralmente.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori, il principale da 50 MP, l’ultra grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP. Sulla parte anteriore del telefono, nel notch a V è incastonata la fotocamera per selfie e videochiamate da 8 MP. Siamo quindi di fronte ad una buona fotocamera principale e a due sensori aggiuntivi, che verranno usati assai meno.

Grazie al chip Snapdragon 750 sono disponibili tutte le connessioni che servono, oltre ovviamente al 5G: ci sono il Bluetooth 5.0, il WiFi 5, il collegamento a tutti i sistemi satellitari principali. Non mancano nemmeno il chip per NFC per i pagamenti contactless né la presa per il jack da 3,5 millimetri, gradito a chi usa gli auricolari cablati.

Chiude la scheda tecnica la batteria che ha la capacità di 5.000 mAh e ricarica da 25W.

Samsung Galaxy M23: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy M23 5G ha un prezzo di listino di 299,90 euro, piuttosto alto ma in linea con la politica della casa sudcoreana, che propone dispositivi di qualità ad un prezzo più alto della media. Per fortuna, però, con l’offerta Amazon Samsung Galaxy M23 scende a 259 euro (-14%, -40,90 euro).

A questo prezzo vale la pena comprarlo: è un buon telefono, di un brand affidabilissimo, che ci permetterà di far girare senza problemi tutte le classiche app che utilizziamo quotidianamente.