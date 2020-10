Samsung Galaxy: offerte Amazon Prime Day per smartphone e accessori

Il 13 e 14 ottobre sono partite le 48 ore di sconti imperdibili dell’Amazon Prime Day 2020 riservate ai clienti abbonati al servizio. Tra le offerte speciali spiccano quelle per i prodotti Samsung Galaxy: dagli smartphone e il tablet, fino agli smartwatch e gli accessori.

L’evento è riservato a tutti i clienti che hanno già sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime, che oltre all’accesso esclusivo alle offerte comprende anche altri vantaggi, come l’accesso alle offerte Lampo, le consegne veloci illimitate e diversi servizi aggiuntivi, come ad esempio Prime Video, Prime Gaming e ancora Amazon Music. Il Prime Day sarà l’evento più grande di Amazon dedicato a sconti e offerte, soprattutto per quanto riguarda i prodotti hi tech. Sono molti i dispositivi Samsung Galaxy che si potranno acquistare a prezzi vantaggiosi e che qui vi proponiamo.

Amazon Prime Day, tutte le offerte per Samsung Galaxy

Sono diversi i prodotti della Samsung Galaxy in offerta il 13 e 14 ottobre per il Prime Day 2020 di Amazon. Ecco un elenco dei prodotti che troverete scontati a prezzi da non perdere, dallo smartwatch e il tablet, agli smartphone e le cuffie wireless:

Tutte le offerte sono riservate ai soli iscritti al programma Amazon Prime. Anche chi non è ancora abbonato può iscriversi e accedere agli sconti esclusivi dell’Amazon Prime Day 2020 attivando gratuitamente la prova di 30 giorni cliccando qui.