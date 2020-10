Amazon Prime Day vs Black Friday: quando si trovano le migliori offerte

Tra ottobre e novembre ci sono due eventi dedicati agli sconti speciali da segnare in calendario dedicato a chi cerca offerte e sconti per lo shopping online: l’Amazon Prime Day e il Black Friday, seguito poi dal Cyber Monday. Le date sono state fissate al 13 e 14 ottobre per il primo e al 27 e 30 novembre per le altre giornate di offerte poco prima dell’arrivo del Natale.

Il Prime Day di Amazon è un evento di offerte speciali dedicato solo ai clienti abbonati al servizio Prime e che solitamente si svolge nel mese di luglio. A causa della pandemia da Covid-19, quest’anno Amazon ha deciso di rinviare la giornata di sconti per i clienti Prime al mese di ottobre. Un rinvio che ha condensato così due importanti eventi di occasione di risparmio per gli utenti, con la vicinanza al Black Friday. Potrebbe quindi sorgere il dubbio di quando trovare le offerte migliori, che dipende molto anche dal tipo di acquisti che gli utenti intendono fare o sulle tipologie di prodotti che troveranno scontati.

Amazon Prime Day, cos’è e come funziona

Il Prime Day del 13 e 14 ottobre è un evento che si svolge in Italia per tutti gli abbonati al servizio di Amazon, che oltre a dare l’accesso esclusivo alle 36 ore di sconti, offre altri vantaggi come le consegne illimitate in un giorno, i servizi Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming, e ancora l’accesso alle Offerte Lampo nell’arco dell’anno.

Questa giornata dedicata ai clienti Prime raggiunge nel 2020 la sesta edizione e solitamente si tiene intorno alla metà di luglio, ma quest’anno è stata rinviata a causa dei problemi per la pandemia di Covid-19. Le offerte riguardano l’intero catalogo Amazon Italia, quindi ci saranno migliaia di prodotti a prezzi convenienti e di particolare interesse sono le offerte “WOW”, con prodotti a prezzi stracciati ma disponibili in quantità limitate. Inoltre, ci sarà una sola offerta WOW alla volta, che potrebbe durare anche pochi minuti.

Il consiglio quindi per gli utenti è di adocchiare i prodotti che gli interessano, magari inserendoli nella propria lista desideri, e controllare periodicamente nei giorni del Prime Day se il prezzo è vantaggioso e procedere così all’acquisto.

Black Friday, cos’è e come funziona

Il Black Friday è una ricorrenza di sconti la cui data cade tra il 22 e 28 novembre, subito dopo la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti. Negli anni la tradizione delle offerte prima del Natale è arrivata anche in Italia e per il 2020 la data è fissata al 27 novembre. Gli sconti non si fermano al solo venerdì, ma proseguono per tutto il weekend arrivando alla mezzanotte del lunedì, ribattezzato Cyber Monday con offerte dedicate soprattutto ai prodotti hi tech, tra elettronica e informatica.

Prime Day vs Black Friday: quale conviene?

Le due giornate di sconti nel 2020 arrivano quindi a breve distanza l’una dall’altra. Amazon ha già dichiarato che le offerte del Prime Day saranno uguali o al più migliori di quelle del Black Friday, e di eventuali altre promozioni fino alla fine dell’anno. Inoltre, alcune delle offerte per i clienti Prime sono già attive e lo rimarranno fino al 14 ottobre, dove ci potrebbero essere ulteriori sconti.

La differenza principale tra Prime Day e Black Friday quindi consiste anche nella durata: le 36 ore dell’evento di Amazon, contro i 4 giorni di sconti dall’ultimo venerdì di novembre fino al lunedì successivo. Se da un lato si ha più tempo per trovare i prodotti in offerta durante il Black Friday, il rischio è lo stesso per entrambi gli eventi: più si attende e più si rischia che le scorte dell’articolo che volevamo acquistare finiscano, rimanendo così con nulla in mano.

Altra differenza tra i due riguarda il numero di rivenditori che partecipano: il Prime Day interessa solo Amazon e solo per il Paese in cui viene svolto, mentre il Black Friday è un evento globale, con sconti sia nei negozi fisici che online. Non resta quindi che attendere gli eventi in arrivo, magari facendo già una lista dei prodotti che ci interessano, per arrivare preparati e cogliere l’offerta che desideriamo.