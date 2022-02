Samsung Galaxy S22: come seguire il lancio (anche nel Metaverso)

Il grande giorno del Samsung Unpacked è arrivato: alle 16 di oggi 9 febbraio si aprono le porte del grande evento online che svelerà definitivamente le serie dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S22 e dei tablet Samsung Galaxy Tab S8. Quest’anno però è un po’ diverso: la presentazione viene trasmessa a livello mondiale ma con opzioni extra di visione, tra cui il metaverso.

Samsung ha confermato che l’evento sarà trasmesso esclusivamente in streaming, non sarà quindi un evento di persona (l’ultimo dal vivo su il lancio del Galaxy Note 20 alla fine del 2020). La novità di quest’anno è lo spazio in Decentraland, uno dei tanti “metaversi" che stanno sorgendo negli ultimi tempi, dove la casa sud-coreana è proprietaria di un negozio virtuale, il Samsung 837X di New York City che viene definito “un’esperienza completamente immersiva, con missioni, premi NFT, eventi di presentazione di prodotti ed esibizioni dal vivo“. E per accedere non è necessario essere iscritti a Decentraland, ma è sufficiente collegarsi con il proprio browser al portale per partecipare anche in qualità di ospite ma con interazioni e strumenti limitati.

Unpacked 2022: dove vedere l’evento

Ovviamente l’evento sarà protagonista del sito web ufficiale di Samsung che attiverà in modalità live la Samsung Newsroom aggiornata con un portale dedicato proprio a Unpacked 2022. E’ già possibile iscriversi per ricevere le notifiche che annunciano l’inizio dell’evento. Altro luogo di trasmissione live dell’evento è il canale YouTube di Samsung: poco prima dell’inizio dell’evento, l’azienda aggiungerà un live streaming alla pagina del canale per Unpacked 2022. Fare clic sul live streaming e attendere l’avvio della trasmissione.

Ma oltre all sito Web ufficiale di Samsung, al canale ufficiale su YouTube e al negozio nel metaverso, ci sono altre opzioni social sempre sulle pagine ufficiali dell’azienda, come quella Facebook. Poi ci sono i canali ufficiali su Twitch, Amazon Live, TikTok e Twitter. E per chi non ha la possibilità di assistere all’evento Unpacked 2022 in tempo reale, segnaliamo la possibilità di recuperare la trasmissione, in un secondo momento, sul canale Youtube.

Cosa verrà presentato all’Unpacked 2022

L’evento servirà principalmente a presentare i nuovi smartphone top di gamma Galaxy S22: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Non è stata resa ufficiale, invece, la presentazione della gamma Galaxy Tab S8, che però molti danno per scontato.

Le indiscrezioni su questi nuovi tablet, infatti, sono state talmente tante nei giorni scorsi che ormai conosciamo tutto di loro: si tratta del Tab S8 base con schermo LCD da 11 pollici, del Tab S8 Plus da 12,4 pollici AMOLED e del Tab S8 Ultra da 14,6 pollici AMOLED. Tutti supporteranno la S Pen e potrebbero essere dotati esclusivamente del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.