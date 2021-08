Samsung Galaxy S22 Ultra avrà la stessa fotocamera di S21

Nessun cambiamento in termini di fotocamere nel passaggio di consegne tra l’attuale Galaxy S21 Ultra e l’attesissimo Galaxy S22 Ultra del prossimo anno. È l’ultima indicazione data dai rumor, secondo i quali appunto chi si aspetta grosse novità per le foto del top di gamma 2022 di Samsung farebbe bene a ridimensionare le proprie aspettative.

Difficile dire quale sorte spetterà agli altri due componenti la line up, cioè Galaxy S22 e Galaxy S22+, ma l’impressione è che se davvero le fotocamere della variante Ultra, la più prestigiosa di tutte, rimanessero identiche, sarebbe quantomeno curioso se invece migliorassero sui “fratelli minori“. Per cui, in questo scenario, è più probabile che se Galaxy S22 Ultra non avesse novità, allora i restanti due, Galaxy S22 ed S22+, avrebbero le medesime fotocamere. Tuttavia leaker ed esperti diversi raccontano un’altra storia. Samsung ha di certo svolto un buon lavoro con i top di gamma di quest’anno, che hanno messo in mostra di poter scattare ottime foto in ogni condizione. Ma da Seul gli appassionati si aspettano sempre il massimo, è l’idea che su un aspetto importante come quello della fotografia potrebbe non cambiar nulla non è entusiasmante.

Le tre fotocamere di Galaxy S22 Ultra

Se le indiscrezioni dicessero il vero quindi, anche su Galaxy S22 Ultra ci sarà ancora una volta il sensore principale da 108 megapixel, il teleobiettivo da 10 megapixel a periscopio con zoom ottico 10x, il teleobiettivo “semplice" sempre da 10 megapixel ma con zoom ottico 3x e la fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel con “super" stabilizzazione ottica, oltre naturalmente alla fotocamera per i selfie da 40 megapixel.

Sono diverse le indiscrezioni che recentemente hanno segnalato la possibilità che Galaxy S22 Ultra possa mutuare le fotocamere da Galaxy S21 Ultra, per cui purtroppo sono alte le probabilità che tutto ciò rispecchi quel che Samsung ha in serbo per il suo assoluto top di gamma.

Le fotocamere di Galaxy S22 ed S22+

Viene suggerito che Galaxy S22 e Galaxy S22+ invece possano arrivare con qualche aggiornamento in termini di capacità fotografiche. Nulla di stravolgente, ma sembra che qualche leggera miglioria sia in cantiere. Si dice ad esempio che la fotocamera principale avrà 50 megapixel, invece dei 12 megapixel attuali, e che ultra grandangolare e teleobiettivo saranno da 12 megapixel ciascuno.

Questo il quadro suggerito dalle indiscrezioni sulle capacità fotografiche di Samsung Galaxy S22 Ultra con i Galaxy S22 ed S22+ sullo sfondo: pochissimi affinamenti su un impianto di base che sembra rimarrà il medesimo. Samsung ha sempre dato il massimo sul tema della fotografia, per cui potrebbe anche essere che per i top di gamma 2022 le migliorie siano più sul piano software che su quello hardware. Vedremo.

Plastica per due Galaxy S22 su tre

Anche sui restanti comparti le novità attese al momento non sono molte. Arriveranno tre modelli differenziati principalmente dalle dimensioni del display: 6,06, 6,55 e 6,81 pollici rispettivamente per Galaxy S22, Plus ed Ultra. Si dice che i primi due possano arrivare con la superficie posteriore in plastica per ridurre i costi.

Il lancio dei Samsung Galaxy S22 è atteso, come al solito, nel primo trimestre del 2022.