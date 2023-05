Samsung Galaxy S23 FE si farà e sarà così

Le notizie sull’uscita del Samsung Galaxy S23 FE sono state fino a questo punto piuttosto contrastanti, con una serie di indiscrezioni che hanno confermato e smentito a più riprese l’esistenza di questo modello nei piani di Samsung. Di recente, però, sono trapelati sul web una serie di rumor sulla presunta scheda tecnica di questo dispositivo e una presunta finestra di lancio fissata per la fine del 2023.

Tra le ultime notizie condivise anche quelle riguardo al processore che alimenterà la nuova "Fan Edition" di Samsung che dovrebbe essere un Exynos 2200, già noto perché usato sui Samsung Galaxy S22 venduti in Europa, e la fotocamera che dovrebbe essere da 50 MP, simile a quella già vista su Samsung Galaxy S23 base (in foto).

Samsung Galaxy S23 FE: presunta scheda tecnica

L’indiscrezione sul processore Exynos 2200 proviene da 9to5Google e, seppur non confermata, va ad affiancarsi (smentendola) a quella che faceva riferimento allo Snapdragon 8 Gen 1, il chip di Qualcomm che proprio l’Exynos 2200 andava a sfidare. Al chip dovrebbero affiancarsi 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB e 256 GB di memoria di archiviazione.

La seconda novità riguarda il comparto fotografico di Samsung Galaxy S23 FE che avrà un sensore principale da 50 MP, che potrebbe essere lo stesso già in dotazione alla versione base dell’S23. Una scelta interessante quella di Samsung che potrebbe portare sulla sua Fan Edition un sistema di fotocamere da fascia di mercato superiore.

Stando sempre alle indiscrezioni, a questa fotocamera principale dovrebbero affiancarsi un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom fino a 3X.

Le altre indiscrezioni sul Galaxy S23 FE fanno riferimento a un display AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. Anche per le connessioni le notizie sono piuttosto contrastanti e, ovviamente, la cosa dipenderà anche dalla scelta del processore: entrambi i chip offrono la connessione a tutte le reti 5G (sia mmWave che Sub-6GHz) e WiFi 6E, ma l’Exynos 2200 ha il Bluetooth 5.0, mentre lo Snapdragon 8 Gen 1 il Bluetooth 5.2.

Secondo i rumor la batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica cablata a 25 W e probabile ricarica wireless. Infine il sistema operativo sarà Android 13 ma, rispetto alla serie S23, la Fan Edition potrebbe ricevere un anno in più di aggiornamenti proprio per via dell’uscita successiva sul mercato.

Samsung Galaxy S23 FE: quanto costerà

Come già detto il nuovo Samsung Galaxy S23 FE arriverà sul mercato per la fine del 2023 e l’informazione proverrebbe da una fonte anonima piuttosto vicina all’azienda.

Difficile fare ipotesi sul prezzo, anche perché ci sono pochissimi riferimenti a disposizione visto che il Samsung Galaxy S22 FE non ha mai visto la luce per colpa della carenza di chip.

Tuttavia la versione base del Galaxy S23 è disponibile a un prezzo che si aggira tra i 650 e i 700 euro, per cui la nuova Fan Edition per risultare davvero allettante dovrebbe arrivare con un prezzo di circa 500 euro, anche perché sui vari e-commerce, incluso Amazon, con 550 euro è possibile acquistare un Galaxy S22 base, un top di gamma della passata generazione dotato proprio di chip Exynos 2200.

Il sempre più difficile posizionamento sul mercato del futuro Galaxy S23 FE, infine, rende sempre più credibile un’ipotesi che sta circolando in rete da alcune settimane: questo modello sarà l’ultimo FE, poi Samsung smetterà di produrre le Fan Edition.