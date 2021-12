L'anti iPad Pro di Samsung sarà così

Sono passati pochi giorni dall’ufficializzazione di Galaxy Tab A8 e sembra che Samsung stia effettivamente lavorando per lanciare il prima possibile anche il suo nuovo tablet top di gamma. In base alle indiscrezioni di Sammobile, potremmo già conoscere le specifiche tecniche del modello più performante della serie S8, ovvero il Galaxy Tab S8 Ultra.

Con questo dispositivo, l’azienda coreana intende mettere alle strette Apple ed il suo iPad Pro, grazie ad una serie di caratteristiche hardware e funzionalità software molto interessanti. Per il momento, sono molto quotati l’utilizzo dell’ultimo processore Qualcomm e di un ampio display Super AMOLED. Sul fronte software, invece, Tab S8 Ultra potrebbe utilizzare la rinnovata interfaccia grafica Samsung per garantire un’esperienza di utilizzo unica e forse mai vista su un tablet Android. Purtroppo non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo alla lista di specifiche che vi forniremo, ma solo indiscrezioni attendibili, e rimane ancora il mistero su prezzo e data di debutto.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: come sarà

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe fare affidamento sul nuovo processore di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1. Ad affiancarlo, probabilmente, vi saranno una memoria RAM da 8, 12 e 16 GB ed una memoria interna di 128, 256 e 512GB.

Il display di Galaxy Tab S8 Ultra potrebbe essere un Super AMOLED da 14,6 pollici con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto al pennino S Pen. Attualmente, i rumor parlano di una piccola “tacca” in stile notch di iPhone in cima allo schermo, che serve ad ospitare le due fotocamere da 12 MP. Le cornici dovrebbero comunque essere ridotte all’osso ed avere uno spessore di soli 6.3 mm.

In quanto alla fotocamera posteriore, invece, Samsung potrebbe optare per un sensore principale da 13 MP e uno secondario grandangolare da 6 MP.

All’interno dell’imponente (per quanto ben ottimizzato) corpo di Galaxy Tab S8 Ultra, troverebbe posto una grande batteria da 11.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W. Riguardo alle dimensioni complessive si parla di 326,4 x 208,6 x 5,5 mm.

Infine, è facile aspettarsi il sistema operativo Android 12 con interfaccia grafica proprietaria alla sua prossima versione, ovvero la One UI 4.1. Per sfidare iPad Pro di Apple, è lecito immaginare che saranno aggiunte numerose funzionalità software per rendere ancora più ricca l’esperienza di utilizzo.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: prezzo

Alla luce di una scheda tecnica così ricca, il prezzo di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra potrebbe superare, e forse anche di molto, i 1.000 euro. Per farsi un’idea, il Galaxy Tab S7+ partiva da 949 euro nella sua versione Plus, per raggiungere i 1149 euro in quella LTE, ma per fortuna oggi si compra a meno.

Il debutto è atteso per l’inizio del 2022, anche se ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung. Il tutto si farebbe ancora più interessante se il colosso coreano dovesse effettivamente confermare le specifiche tecniche trapelate in questi giorni.