Samsung lancerà il Note 10 Lite e il Galaxy S10 Lite questo mese

5 Dicembre 2019 - Il nome potrebbe trarre in inganno sulle caratteristiche dei nuovi smartphone Samsung in uscita entro la fine dell’anno: Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite. I due dispositivi di “Lite” non hanno proprio nulla: si tratta a tutti gli effetti di due top di gamma che l’azienda sud-coreana vuole lanciare sul mercato a un prezzo concorrenziale, cercando di replicare quanto fatto negli ultimi anni da Xiaomi e da OnePlus.

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung sarebbe pronta a lanciare i due dispositivi entro la fine dell’anno, per sfruttare il boom delle vendite natalizie. L’azienda sudcoreana non ha ancora ufficializzato l’uscita dei due dispositivi, ma nelle ultime settimane il numero di rumor è cresciuto a dismisura, segnale che la presentazione è oramai alle porte. Sono usciti anche alcuni render con il possibile design dei due dispositivi: nella parte frontale c’è un piccolo foto centrale, mentre nella parte posteriore troviamo un bumper in stile iPhone 11 con all’interno le fotocamere. Ecco la scheda tecnica del Galaxy S10 Lite e del Note 10 Lite.

Caratteristiche Galaxy S10 Lite

Leggendo la scheda tecnica del Galaxy S10 Lite si capisce immediatamente che si tratta di uno smartphone top di gamma. In tutto e per tutto. Partendo proprio dal chipset scelto da Samsung: lo Snapdragon 855. A supporto dovrebbe esserci 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Lo schermo sarà molto grande: 6,7 pollici con risoluzione FullHD+. Le cornici saranno molto sottili, nella speranza di ottimizzare lo spazio disponibile.

Nella parte posteriore trova posto un comparto fotografico composto da tre o quattro fotocamere (per il momento non c’è certezza su questo aspetto). Oltre alla fotocamera principale e a quella grandangolare, dovrebbe esserci spazio per un sensore periscopico, ideale per lo zoom. Le fotocamere verranno inserite all’interno di un quadrato leggermente rialzato, come accade sull’iPhone 11 e sul Google Pixel 4. Batteria da 4500mAh.

Galaxy Note 10 Lite: caratteristiche

Può sembrare paradossale, ma la scheda tecnica del Galaxy Note 10 Lite dovrebbe essere leggermente peggiore rispetto a quella del Galaxy S10 Lite. A bordo dovrebbe trovare posto il chipset Exynos 9810 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Anche lo schermo dovrebbe essere leggermente più piccolo: 6,3 pollici. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe essere lo stesso tra i due dispositivi: tripla fotocamera posteriore e selfie-camera anteriore. Batteria da almeno 4000mAh. Come tutti gli smartphone della serie Note, anche la versione Lite avrà la SPen.

Prezzo Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite

Il prezzo del Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite dovrebbe aggirarsi intorno ai 400-500 euro. Un ottimo prezzo rapportato alla scheda tecnica.

Data di uscita Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite

Come detto, i due smartphone dovrebbero rappresentare la sorpresa natalizia di Samsung. La presentazione è attesa nei prossimi giorni, così come l’arrivo sul mercato