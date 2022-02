San Faustino: serie tv e film perfetti per i single

Non è chiaro dove e come sia nata la tradizione. Probabilmente si è creata per contrasto: se San Valentino è la festa degli innamorati, allora il giorno successivo deve essere quella dei single. E caso vuole che da calendario il 15 febbraio sia, appunto, San Faustino. La giornata giusta per consigliare film e serie tv anti-romantici!

Eliminata la quota di storie d’amore e commedie romantiche, in realtà praticamente qualunque titolo tratto dai cataloghi delle principali piattaforme di streaming ben si presta ad essere visto, da soli o in compagnia, in una serata come quella di San Faustino. Ma ci sono alcuni film e serie tv che spiccano particolarmente in occasioni come quella di oggi, per più di una ragione. Alcuni raccontano vicende di coppia che, però, spengono qualunque desiderio di innamoramento: sono l’opzione ideale per delusi, cuori infranti e single per scelta. Altri, invece, parlano di famiglia e amicizia, magari regalando anche qualche sorriso. Sono loro a ricordarci che, indipendentemente dalla presenza di un partner, i rapporti significativi delle nostre vite possono avere tante forme.

Il colore delle magnolie

Risate, pianti, complicità e innumerevoli brindisi di margarita accompagnano le tre protagoniste di questa serie tv, ovvero le migliori amiche Maddie, Helen e Dana Sue, cresciute in una piccola cittadina del South Carolina dove tutti si conoscono e sono sempre aggiornati sui fatti altrui. Su Netflix da una decina di giorni è uscita la seconda stagione.

Gone girl

Questo straordinario film di genere thriller (è su Netflix; L’amore bugiardo è il titolo italiano) diretto da David Fincher parla di un uomo che, quando la moglie scompare, viene sospettato di omicidio.

Inizialmente i fatti sembrano chiari, ma presto appare evidente che il confine tra vittima e carnefice, tra verità e menzogna, è molto sfumato… Il finale riserva delle sorprese. E di certo fa passare la voglia di vivere in coppia!

As we see it

Questa serie tv Amazon Original, uscita su Prime Video lo scorso gennaio (c’è una sola stagione), racconta l’amicizia di tre coinquilini affetti da un disturbo nello spettro dell’autismo. Nelle loro vite non mancano le avventure e disavventure familiari, lavorative e anche sentimentali. Questi temi non diventano però degli assoluti, ma restano elementi complementari del complessivo percorso di crescita personale di ciascun protagonista.

Harlem

Le amiche e le risate sono le migliori medicine per curare un cuore spezzato, no? È perfetta a questo scopo la serie tv comedy Harlem, uscita nel 2021 su Prime Video: ha per protagoniste quattro amiche ambizione e modaiole che vivono ad Harlem. Risate assicurate!

Luca

Amicizia, famiglia, adolescenza e divertimento sono gli ingredienti di questo film Disney Pixar ambientato sulla Riviera Ligure. Il protagonista è un giovane ragazzo che vive un’estate indimenticabile insieme agli amici. Si trova su Disney+ e dura un’ora e mezza.