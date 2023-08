Sciopero a Hollywood, ecco le serie già cancellate

Fonte foto: Prime Video

Prosegue ormai da oltre 110 giorni lo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood, a cui si è poi unito anche quello degli attori e delle attrici della SAG-AFTRA. Il 22 agosto si è tenuto un nuovo incontro per trovare un accordo tra le parti, ma non è stata raggiunta una posizione comune. Per il momento, e non è possibile dire per quanto tempo ancora, i lavori a Hollywood restano fermi: gli sceneggiatori non stanno scrivendo nuovi copioni, le riprese di serie e film già scritti sono state in parte interrotte, alcune produzioni sono state bloccate e attori e attrici non stanno partecipando a proiezioni di film, interviste o apparizioni tv.

Sciopero a Hollywood, le serie Prime Video cancellate

Come è facile immaginare, questa situazione sta causando ritardi e cancellazioni di film e serie tv. Prime Video, ad esempio, ha recentemente cancellato la seconda stagione della serie Inverso (il titolo originale è The Peripheral) e di Ragazze vincenti (A League of Their Own). Entrambe le serie erano uscite negli scorsi mesi ed erano poi state rinnovate per una seconda stagione.

La decisione della cancellazione è stata presa da Prime Video in seguito al clima di incertezza causato dallo sciopero e ai conseguenti ritardi nella produzione. «Dare la colpa di questa cancellazione allo sciopero è una cazzata e un atto di codardia», ha scritto la protagonista di Ragazze Vincenti Abbi Jacobson in un post Instagram in cui ha ringraziato le persone con cui ha avuto la fortuna di lavorare in questa serie. Secondo Deadline, comunque, le serie di Prime Video che potrebbero essere cancellate saranno probabilmente molte più di due. Quelle più a rischio sono i titoli di più recente uscita, che dunque non hanno una fanbase numerosa e solida come altri prodotti più longevi.

Le altre serie tv cancellate

Deadline recentemente ha anche riportato la notizia del mancato rinnovo della serie drammatica City on Fire su Apple TV+, specificando però che non si tratta di una notizia particolarmente sorprendente dal momento che la serie non aveva riscosso un grande successo. È stata cancellata senza particolari commenti anche la serie Suspicion, remake del drama israeliano False Flag: su Apple TV+ resta disponibile la prima stagione, ma non ce ne saranno altre. Hulu invece ha detto addio dopo una sola stagione alla commedia musicale romantica dal titolo Up Here.

Per quanto riguarda Netflix, a luglio 2023 sono state cancellate Snowflake Moutains, Hard Cell, Welcome to Eden, Sky High: The Series e In Love All Over Again. Un mese prima era arrivato invece il momento di dire addio prematuramente a serie come Lockwood & Co., Man vs. Bee e Rebelde.

Cancellare una serie tv prima della sua naturale conclusione non è e non è mai stata un’eventualità rara. Le ragioni per farlo sono diverse, ma è probabile che il perdurare dello sciopero in corso a Hollywood aumenterà il numero di show bloccati definitivamente e prima del tempo.