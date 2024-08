Serie A 2024 - 2025: dove vedere la seconda giornata in TV e in streaming

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

La prima giornata di Serie A è stata archiviata e la si può sintetizzare in un semplice “calcio d’agosto”. Molte squadre hanno dimostrato una preparazione ancora precaria e il caldo ha inciso molto sulle prestazioni dei giocatori. Molti errori banali, passaggi sbagliati e tantissimi pareggi. Pareggio in cui è incappata anche l’Inter campione d’Italia, rimontata al 94′ da un Genoa caparbio e ben messo in campo. Stesso risultato anche per il nuovo Milan di Fonseca, che ha riacciuffato una partita che sembrava persa negli ultimi minuti della partita con l’uno-due Morata-Okafor. Le brutte notizie arrivano dal Napoli, sconfitto clamorosamente per 3-0 in casa dell’Hellas Verona. Napoli di Antonio Conte che è chiamato già questa settimana a dare una risposta, ospitando in casa il nuovo Bologna di Italiano (fermato sul pareggio in casa dall’Udinese). Le altre squadre a punteggio pieno sono Lazio, Atalanta e Juventus, le uniche a mostrare già un buon livello di forma e di gioco.

Serie A, le partite e gli orari della seconda giornata

Se non fossimo alla seconda giornata si potrebbe già parlare di sfida al vertice. Una delle partite più interessanti è quella tra Hellas Verona – Juventus, in programma per lunedì 26 agosto alle ore 20:45. Per la Juve una partita in cui dare delle risposte: dopo la convincente vittoria contro il Como deve dimostrare continuità, anche se dovrà fare a meno di Weah e Thuram, usciti anzitempo per dei problemi fisici.

La seconda giornata di Serie A si apre con Udinese – Lazio e Parma – Milan (calcio d’inizio sabato alle ore 18:30). Il sabato sera prosegue con Inter – Lecce e Monza – Genoa. I neroazzurri vanno alla ricerca della prima vittoria tra le mura amiche di San Siro. Domenica alle 18:30 doppio appuntamento con Torino – Atalanta (partita che potrebbe regalare grandi emozioni) e Fiorentina – Venezia. Domenica sera Roma – Empoli e Napoli – Bologna. Per i partenopei e per Antonio Conte una partita che può valere molto: un’altra sconfitta metterebbe in forte dubbio il nuovo progetto. La seconda giornata si chiude lunedì 26 agosto con Cagliari – Como alle ore 18:30 e con Hellas Verona – Juventus alle ore 20:45.

sabato 24 agosto ore 18:30 : Udinese – Lazio – DAZN e Sky/NowTV

: Udinese – Lazio – DAZN e Sky/NowTV sabato 24 agosto ore 18:30 : Parma – Milan – DAZN

: Parma – Milan – DAZN sabato 24 agosto ore 20:45 : Inter – Lecce- DAZN e Sky/NowTV

: Inter – Lecce- DAZN e Sky/NowTV sabato 24 agosto ore 20:45 : Monza – Genoa- DAZN

: Monza – Genoa- DAZN domenica 25 agosto ore 18:30 : Torino – Atalanta – DAZN

: Torino – Atalanta – DAZN domenica 25 agosto ore 18:30 : Fiorentina – Venezia – DAZN

: Fiorentina – Venezia – DAZN domenica 25 agosto ore 20:45 : Roma – Empoli – DAZN e Sky/NowTV

: Roma – Empoli – DAZN e Sky/NowTV domenica 25 agosto ore 20:45 : Napoli – Bologna – DAZN

: Napoli – Bologna – DAZN lunedì 26 agosto ore 18:30 : Cagliari – Como – DAZN

: Cagliari – Como – DAZN lunedì 26 agosto ore 20:45: Hellas Verona – Juventus – DAZN

Come vedere la seconda giornata di Serie A su DAZN

Per vedere tutte le partite della seconda giornata di Serie A è necessario l’abbonamento a DAZN, l’unica piattaforma a trasmettere tutti i match di Serie A. Per farlo è necessario avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus. La differenza tra i due abbonamenti, oltre al prezzo, riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare sul profilo e il numero di persone che possono vedere contemporaneamente la piattaforma da due reti internet differenti. Oltre a tutta la Serie A, DAZN offre tanto altro. La Liga spagnola, la FA Cup, il meglio degli incontri di pugilato e anche due canali di Eurosport.

Quali partite della seconda giornata di Serie A vedere su Sky e NowTV

Le tre partite trasmesse da Sky per questa seconda giornata sono:

Udinese – Lazio, sabato 24 agosto alle ore 18:30

Inter – Lecce, sabato 24 agosto alle ore 20:45

Roma – Empoli, domenica 25 agosto alle ore 20:45

Partite disponibili sia sui canali satellitari di Sky, sia sulla piattaforma digitale di NowTV. Puoi guardare i match sia in TV sia in streaming utilizzando le apposite app (SkyGo per gli abbonati a Sky e NowTV per gli abbonati all’omonimo servizio).

Se non sei ancora abbonato a nessun servizio, l’offerta disponibile per NowTV è quella che fa per te. Oggi puoi abbonati al pacchetto PassSport con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino (paghi 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro). Hai accesso a una quantità di contenuti praticamente infinita: oltre alla Serie A, puoi vedere tutte le partite della Serie B, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, i migliori tornei di tennis al mondo, la Formula 1, la MotoGP, la NBA e l’Eurolega di basket.

