3 serie da guardare dopo Modern Love

Modern Love è una serie che ha appassionato in poco tempo milioni di persone. Il suo successo è da ricercare nella messa a nudo delle fragilità umane. Siamo tutti cosi diversi, ma vogliamo tutti la stessa cosa e siamo accomunati dallo stesso sentire. Modern Love trae ispirazione dai racconti della rubrica omonima del New York Times.

Disponibile da metà agosto, sul catalogo Prime Video, in esclusiva, la seconda stagione di Modern Love, che ha duplicato il successo del primo capitolo. La serie antologica racconta con storie brevi ed essenziali le diverse sfumature dell’amore, mettendo a nudo le nostre più profonde debolezze. Amicizie insolite, famiglie non convenzionali, amori perduti e ritrovati. Ogni storia è unica, frutto di vere storie scritte all’acclamata rubrica del New York Times. Ogni settimana infatti da almeno 15 anni i lettori del NYT hanno l’appuntamento fisso con la colonna di Modern Love, dove vengono raccontate storie originali e appassionanti, bizzarre, ma vere, inviate dagli stessi lettori.

Friends

Probabilmente è una tra le serie più datate, ma la reunion avvenuta poco tempo fa, non può che incuriosire, nel vedere o rivedere, le 10 stagioni all’attivo di uno tra i gruppi di amici più famosi e uniti del piccolo, grande schermo. Friends: The reunion ha valso anche la prima nomination agli Emmy, a distanza di vent’anni, a Courteney Cox. Friends, con le sue sfumature di comicità e ironia è da vedere, perché emerge in maniera dirompente la tenera forma d’amore tra i protagonisti: l’amicizia. Su Netiflix trovate tutte le stagioni di questa sitcom di successo che ha come sfondo una Manahattan anni novanta.

This Is Us

Su Prime Video, trovate tutte e cinque stagioni di questa serie, drammatica che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico. This Is Us è una serie tv ambientata su tre linee temporali tra il 1980 a oggi. Ci racconta le vicende di Rebecca e Jack e dei loro tre gemelli. Uno di loro muore durante il parto e la coppia decide di adottare un ragazzino afroamericano nato lo stesso giorno. This Is us è un viaggio emozionante e commovente, tra passato e presente di questa straordinaria famiglia. Italia è in programmazione per la prossima stagione televisiva della RAI, un suo remake dal titolo "Noi".

Sex and the City

In questi giorni nella grande mela si stanno girando le scene di uno dei revival più attesi quello di Sex and the City. Questa serie prodotta dalla HBO ha accompagnato per sei stagioni milioni di fan, con storie ironiche e irriverenti, ma nello stesso tempo profonde e di riflessione. Carry, Samantha, Charlotte e Miranda sono le protagoniste della serie più fashion di sempre. L’amicizia e le vicende di queste giovani trentenni che affrontano la vita assieme a New York. Amori, delusioni, alti e bassi del quotidiano con sfondo la loro amicizia, sempre più solida e in evoluzione.