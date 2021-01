3 serie da guardare se ti è piaciuto The Office

Dai personaggi originali alla comicità dissacrante, questo è altro è The Office, la serie tv ambientata in un ufficio immaginario che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Lo show nasce nel 2005 ed è uno degli esempi più interessanti di mockumentary, cioè un finto documentario.

In The Office la comicità domina la scena e spesso porta all’estremo situazioni che potrebbero verificarsi normalmente in qualsiasi ufficio e in cui è facile immedesimarsi. È caratterizzata quindi dalle dinamiche tipiche dell’ambiente lavorativo, incluse le antipatie tra colleghi, i gossip, i tradimenti e colpi bassi. Ogni personaggio è dipendente della ditta e ha una personalità ben definita, con alcuni lati del carattere sono estremizzati. Attualmente The Office è disponibile su Amazon Prime Video e ha saputo influenzare e ispirare tanti altri titoli reperibili in streaming. Chi ha amato questa serie tv potrà quindi apprezzare le seguenti.

Derek su Netflix

Anche Derek, come The Office, è un mockumentary, quindi è girata come un falso documentario ambientato in una casa di riposo. Il protagonista è Derek Noakes (Ricky Gervais) che da tre anni lavora come assistente presso la struttura.

L’uomo è molto gentile e disponibile, ma a causa della sua ingenuità e della scarsa intelligenza viene spesso ridicolizzato ed emarginato dai suoi colleghi e dagli ospiti della casa di riposo. La serie è una satira nei confronti dei pregiudizi nei confronti dei disabili e alterna momento ironici ad altri ricchi di spunti di riflessione.

Derek è disponibile su Netflix.

The IT Crowd su Netflix

La seconda serie verte più su nerd, tecnologie e internet e ricorda anche The Big Bang Theory. Ma ha comunque diverse analogie con The Office, anche perché uno dei creatori, Ash Catalla, è lo stesso.

The IT Crowd racconta le vicende di tre protagonisti: Jen è la manager IT di un’azienda di Londra, Roy e Maurice sono due informatici con difficoltà a relazionarsi con l’esterno. Il loro reparto è isolato dal resto della ditta: lavorano in un seminterrato e qui si lasciano andare a chiacchiere, confessioni e tanti momenti divertenti.

The IT Crowd è disponibile su Netflix.

Mad Men su Amazon Prime Video

Questa serie tv racconta le dinamiche dell’agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper di New York ed è ambientato negli anni Sessanta. Ritrae le vite di alcuni colleghi e si concentra in particolare sul direttore creativo, Don Draper.

Mad Men è ambientata quindi sempre in ufficio ma sicuramente meno ironica e comica, anzi capace di ritrarre, a volte in modo crudo e cinico, la società americana di quel periodo, caratterizzato da eventi di enorme portata storica: dalla campagna presidenziale di John Kennedy e Richard Nixon all’assassinio di Kennedy avvenuto nel 1963.

Mad Men è disponibile su Amazon Prime Video.