Serie tv da guardare per capire come funzionano le elezioni americane

Ricorderemo il 2020 anche come l’anno delle elezioni del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Il 3 novembre gli americani sono stati chiamati alle urne per eleggere il politico che li guiderà per i prossimi quattro anni.

La scelta è tra due candidati: Donald Trump, presidente uscente e rappresentante dei Repubblicani e lo sfidante Joe Biden, del Partito Democratico. Il confronto tra i due si è acceso nei mesi precedenti, che li ha visti protagonisti di intense campagne elettorali. La politica americana è articolata e per diversi aspetti complessa, ma fortunatamente esistono tante serie tv che ci permettono di capire meglio le sue caratteristiche e soprattutto le dinamiche che caratterizzano le elezioni e la vita all’interno della Casa Bianca. Alcune serie hanno trattato il tema con ironia, altre sono state profetiche, alcune si sono ispirate a fatti realmente accaduti: insomma le piattaforme in streaming ci regalano davvero tanti titoli per comprendere meglio le elezioni del Presidente degli USA. Ecco quali guardare.

Sfida al presidente – The Comedy Rule su NOW TV

La miniserie Sfida al Presidente – The Comedy Rule è costituita da due parti della durata di circa quattro ore.

Si basa sul libro di James Comey, ex capo dell’FBI e racconta il momento in cui si trovò a investigare sullo scandalo delle e-mail di Hilary Clinton e sul rapporto controverso tra Trump e la Russia.

In particolare, alcune puntate si soffermano sulla figura di Donald Trump e delle presunte interferenze della Russia con le elezioni americane, ma anche sul rapporto tra Comey e il Presidente, interpretati rispettivamente da Jeff Daniels e Brendan Gleeson. I fatti risalgono al 2013 e terminano nel 2017.

Si tratta di una mini serie da guardare per conoscere uno spaccato storico della Presidenza Trump, ma anche del suo legame con l’FBI.

Sfida al presidente – The Comedy Rule è disponibile su NOW TV e Sky Atlantic.

West Wing su Amazon Prime Video

La seconda serie tv incentrata sulla politica americana è West Wing. Lo show è ideato da Aaron Sorkin (The Newsroom) e racconta la vita quotidiana all’interno della Casa Bianca, dove il Presidente degli USA è interpretato da Martin Sheen. Circondato da famiglia e collaboratori si impegna ogni giorno per portare avanti un buon governo, etico e ragionevole.

Naturalmente non mancano le sfide. È un modo per comprendere meglio come si svolge la vita del Presidente degli USA e come le sue azioni possono avere un impatto enorme su tutto il mondo.

West Wing è disponibile su Amazon Prime Video.

The Politician su Netflix

La terza serie da guardare è sicuramente più leggera e ironica rispetto alle precedenti, ma le protagoniste sono sempre loro: la scalata verso il successo e le elezioni americane.

La trama di The Politician è incentrata sulle vicende di Payton Hobart (interpretato da Ben Platt), un ragazzo che sogna di diventare il futuro presidente degli Stati Uniti d’America.

The Politician è disponibile su Netflix.