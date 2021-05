Sex and The City: nel remake tornerà Mr. Big

Il remake di Sex and the City inizia a prendere forma: iniziano a diffondersi notizie sulla trama e sul cast. E a proposito di nuovi personaggi e grandi ritorni, c’è una bella novità per i fan della serie. Infatti, Mr. Big ritornerà e ad interpretarlo sarà ancora una volta Chris Noth.

Questa notizia ha suscitato l’entusiasmo del pubblico, affezionato all’attore e alla sua storica interpretazione nella serie madre. Il remake sarà intitolato And Just Like That… e arriverà su HBO Max, emittente che ha recentemente prodotto la reunion di Friends, che in Italia è stata trasmessa da Sky. Sex and the City è una delle serie più popolari degli anni Novanta e la notizia del suo ritorno ha generato un entusiasmo generale. Ma contrariamente a Friends, non si tratterà di uno show, ma una vera e propria mini-serie ambientata tanti anni dopo le puntate originali. Si sa ancora poco in proposito: sicuramente ritroveremo alcune delle storiche protagoniste, tra cui anche Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie.

Sex and the City: il ritorno di Mr. Big

Mr. Big è il grande amore di Carrie, è un uomo affascinante, che conquista e porta all’altare la protagonista. Il pubblico quindi li immagina ancora insieme, magari dopo anni di matrimonio. In realtà non si sa ancora quale sarà il ruolo della coppia nel sequel. Infatti, And Just Like That… racconterà la vita dei personaggi circa 30 anni dopo la serie madre.

Nella nuova trama hanno ormai cinquant’anni e la coppia potrebbe essere addirittura separata. Sicuramente, la notizia sulla presenza di Mr. Big dà enorme speranza ai fan e i due personaggi vivranno esperienze ed emozioni intense anche nel sequel.

Non rimane che capire in quali rapporti ritroveremo Carrie e suo marito Mr. Big: staranno ancora insieme o li ritroveremo cambiati e separati?

Sex and the City: cosa sappiamo del remake

Oltre a Carrie, ritroveremo anche Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) mentre ci sarà una grande assente, Samantha (Kim Cattrall). Naturalmente lo sfondo delle vicende della serie sarà ancora una volta New York, che ha avuto un ruolo cruciale per il successo del titolo degli anni Novanta.

Le amiche trentenni, nella serie madre, si spostavano nella metropoli americana tra drink, shopping, risate e confidenze. E probabilmente il pubblico le ritroverà ancora così, solo un po’ più mature. Inoltre, è molto probabile che nella serie ci siano dei riferimenti alla pandemia, in modo da renderla più attuale e realistica possibile.

Michael Patrick King, il produttore esecutivo, si è detto molto soddisfatto del ritorno di Mr. Big: "Sono entusiasta di lavorare con Chris di nuovo in And Just Like That… . Come avremmo mai potuto fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?"

Oltre a lui, ritroveremo anche un altro uomo importante per Carrie, Aidan interpretato da John Corbett. Tra le new entry del casto ci sarà anche Sara Ramirez nel ruolo di Che Diez, personaggio queer che conduce un podcast nel quale Carrie interviene come ospite. Insomma, il remake di Sex and the City richiamerà il passato senza deludere i fan, ma allo stesso tempo sarà una serie attuale e al passo coi tempi.