Sito e pubblicità da soli: gli strumenti per farsi trovare online facilmente

Oggi più che mai la presenza online è essenziale per trovare nuovi clienti e aumentare la visibilità della propria attività commerciale. Ogni brand che vuole far crescere il proprio business dovrà dotarsi di due strumenti essenziali per farsi trovare facilmente online: un sito web e campagne pubblicitarie efficaci.

Il sito web è la vetrina digitale ideale per ogni attività, perché permette di essere sempre presenti in rete per i propri potenziali clienti, sia nuovi che già fidelizzati. Navigando nel sito si troveranno informazioni sul brand, i contatti e soprattutto descrizioni dettagliate dei servizi e dei prodotti offerti e che possono essere acquistati. Si tratta di uno strumento efficace per un business, che potrà essere ancora più visibile in rete se utilizzato come destinazione delle proprie campagne di pubblicità online. Per chi si chiede se è possibile creare un sito web e fare pubblicità da soli, la risposta è sì: esistono efficaci servizi online che offrono strumenti specifici per il sito e la pubblicità fai da te, permettendo così di risparmiare tempo e denaro per raggiungere i risultati desiderati. Ecco come scegliere il servizio più adatto.

Come creare un sito web ottimizzato da soli

Uno degli strumenti più efficaci per farsi trovare online è creare un sito web per la propria attività. Un’azienda, un artigiano o un libero professionista possono rafforzare la presenza online attraverso la realizzazione di un sito, che potranno costruire anche da soli. Il primo passo è comprare un dominio e scegliere l’hosting che lo ospiterà, poi definire la pagina Chi siamo e il catalogo dei prodotti e servizi offerti dal brand.

Anche chi non possiede conoscenze informatiche approfondite potrà creare da sé il proprio sito web utilizzando gli strumenti a disposizione online. Si dovrà scegliere un servizio che permetta di progettare e realizzare il proprio sito in modo che abbia un design responsive, cioè facilmente navigabile sia da desktop che da mobile, scegliendo un template che rafforzi la brand identity e che permetta di associare altri servizi, come un e-commerce oppure un blog per fare content marketing, senza tralasciare l’ottimizzazione SEO dei contenuti testuali e multimediali per migliorare il posizionamento nei risultati dei motori di ricerca. Tra i servizi online c’è Sito fai da te di Italiaonline, che comprende sempre dominio e hosting e permette di creare il proprio sito web in autonomia e in modo facile e intuitivo.

Come fare pubblicità online efficace da soli

Una volta consolidata la propria presenza online grazie a schede aggiornate con tutte le informazioni della propria azienda, come Google MyBusiness o PagineGialle, e con un sito web ottimizzato, si potrà aumentare la propria visibilità in rete grazie a campagne di advertising ad hoc. Per pianificare la propria campagna pubblicitaria da soli, bisogna identificare quali sono gli obiettivi del proprio business e il target di pubblico a cui ci si vuole rivolgere.

Una volta individuati, si potrà definire la strategia puntando sui canali migliori per farsi trovare dal pubblico selezionato. I canali a disposizione sono Search, con banner visibili tra i risultati dei motori di ricerca. Campagne Display, per pubblicare banner su siti web affidabili che aumentino la reputazione del brand. E ancora, campagne Social, per cogliere le occasioni che i social network offrono per trovare nuovi clienti.

Fare pubblicità da soli è possibile affidandosi a servizi come Pubblicità fai da te di Italiaonline, che accompagnano il brand nella scelta dei canali e lo aiutano a creare grafiche e testi personalizzati e persuasivi. Inoltre, grazie ai consigli degli esperti e al monitoraggio delle performance degli annunci, il budget verrà ottimizzato per garantire il massimo dei risultati con il minimo investimento, permettendo ad aziende e liberi professionisti di raggiungere i propri obiettivi di business e imparare a gestire da soli e con facilità le proprie campagne pubblicitarie.