Sky, come richiedere lo sconto dell'abbonamento per Sport e Calcio

Continuano le iniziative di Sky in favore dei propri abbonati per affrontare al meglio questo periodo difficile. Dopo aver lanciato due nuovi canali cinema visibili a tutti gli abbonati (sia sul satellitare, sia sul digitale terrestre) e aver dato l’opportunità a coloro che hanno l’abbonamento completo di vedere gratis alcuni film di Primafila, ora Sky pensa anche a coloro che hanno nel proprio abbonamento i pacchetti Sport e Calcio.

Questi clienti possono già usufruire della possibilità di vedere senza alcun costo aggiuntivo fino alla fine di aprile tutti i pacchetti di Sky, ma da oggi possono ottenere uno sconto sull’abbonamento fino al 31 maggio 2020. Con lo sport completamente fermo e senza la possibilità di far vedere nessun evento in diretta, Sky ha pensato di premiare la fedeltà dei propri clienti con uno sconto di 15,20 euro al mese per i pacchetti Sport e Calcio. Per richiederlo basta accedere all’Area Fai da Te, entrare nella sezione Promozioni e seguire la procedura per ottenere lo sconto sui pacchetti. Ecco come funziona.

Perché Sky offre uno sconto sui pacchetti Sport e Calcio agli abbonati

Lo sport sta vivendo un momento difficile, con tutte le maggiori competizioni mondiali ferme a causa del Coronavirus e le emittenti televisive come Sky si sono dovute re-inventare il palinsesto per occupare gli spazi lasciati vuoti. Nelle ultime settimane l’emittente satellitare ha dato il via a nuovi format che prevedono interviste con i grandi sportivi italiani, programmi di approfondimento, tutto per tenere compagnia ai milioni di italiani costretti in casa a causa del lockdown.

Non potendo, però, trasmettere eventi in diretta (se non le gare degli eSports come già accaduto con la MotoGP e la Formula 1), Sky ha pensato di scontare per aprile e maggio i pacchetti Sport e Calcio. Un’iniziativa pensata per premiare i clienti più fedeli.

Come richiedere lo sconto sui pacchetti Sport e Calcio di Sky

Uno sconto mensile di 15,20 euro per chi ha attivato entrambi i pacchetti e di 7,60 euro per chi, invece, ha solo un pacchetto attivo. Questa la nuova iniziativa di Sky in favore dei propri abbonati per superare il periodo che stiamo vivendo.

La procedura per ottenere lo sconto è molto semplice: bisogna entrare nell’Area Fai da Te del sito di Sky e inserire le proprie credenziali. A questo punto bisogna premere sul pulsante Promozioni e cliccare sul box “Sconto emergenza Coronavirus“. Si aprirà una nuova pagina nel quale viene spiegato il funzionamento dello sconto (15,20 euro al mese fino al 31 maggio 2020) e premendo su “Richiedi lo sconto” si accede a una sezione nel quale viene mostrato il prezzo da pagare per i prossimi mesi. Cliccando su “Conferma” viene attivato lo sconto.