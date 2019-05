Sky Go Android: come scaricarlo e come funziona

19 Maggio 2019 - Chi l’ha detto che per vedere Sky sia necessaria la parabola? Anche se l’impianto satellitare è il mezzo principe per accedere alla programmazione dell’emittente britannica, alcuni servizi e applicazioni permettono di vedere Sky in streaming da PC e smartphone Android e iOS. Ci riferiamo, in particolare, a Sky Go, il servizio streaming di Sky che dà accesso a gran parte della programmazione TV e a migliaia di film e serie TV on demand ogni volta che vuoi.

Se, ad esempio, vuoi accedere a Sky Go su Android per vedere le partite di calcio in diretta streaming (o qualunque altro programma dell’emittente satellitare) ti basterà scaricare l’app e avere una connessione veloce e stabile. Prima, però, dovrai assicurarti di rispettare dei precisi requisiti minimi. Non sai quali sono? Allora ti basterà leggere i paragrafi successivi, così da scoprire come scaricare Sky Go Android e vedere i canali satellitari sul tuo smartphone.

Cosa serve per vedere Sky sullo smartphone

Per accedere alla programmazione Sky dal tuo smartphone dovrai essere già cliente dell’emittente satellitare britannica. Sky Go è attivabile solo se legato a un abbonamento satellitare, dal quale dipende in tutto e per tutto. I canali che potrai vedere su Sky Go, infatti, sono gli stessi che vedi già sul TV di casa. Se, ad esempio, nel tuo abbonamento non è compreso il pacchetto calcio, non potrai vedere le partite della Serie A in diretta streaming; mentre se non hai il pacchetto Cinema non potrai accedere ai film e alle serie TV trasmesse sui canali Sky ad hoc.

Oltre all’abbonamento, però, è necessario che tu abbia anche uno Sky ID, ossia un account attivo sul sito di Sky e legato direttamente al tuo abbonamento. Nel caso in cui non ricordi le credenziali dello Sky ID, segui la procedura guidata per il recupero cliccando sul pulsante “Login” nell’home page del sito Sky.it e poi sui link “Hai dimenticato la tua password”? e “Hai dimenticato la tua email?”.

Differenze Sky Go e Sky Go Plus

Da qualche anno, l’emittente televisiva satellitare ha introdotto una differenziazione nel mondo Sky Go, lanciando anche il servizio Plus. Le differenze tra Sky Go e Sky Go Plus non sono molte, ma comunque significative. Con Sky Go potrai associare fino a due dispositivi a tua scelta tra computer Windows, macOS e dispositivi Android o iOS; con Sky Go Plus potrai associare fino a quattro dispositivi a tua scelta e vedere in contemporanea i programmi su due dispositivi associati.

Ovviamente, ci sono differenze anche a livello di servizi offerti all’utente. Entrambi gli abbonamenti consentono di accedere alla stessa programmazione e agli stessi film e serie TV on demand; l’abbonamento Sky Go Plus, però, permette di mettere in pausa i programmi e riprenderli quando si vuole oppure di scaricare un film, una partita o un episodio di una serie TV sul proprio dispositivo e vederlo quando si vorrà.

Come attivare Sky Go e Sky Go Plus

Prima di poter vedere Sky sullo smartphone, però, è necessario attivare l’opzione sul proprio abbonamento satellitare. Per riuscirci dovrai fare il login con il tuo Sky ID, entrare nell’area Fai da te nella sezione Promozioni. Clicca sul pulsante Scopri e seguire la procedura guidata. Per poter attivare Sky Go è necessario che tu sia cliente da almeno un anno, mentre per attivare Sky Go Plus è necessario iscriversi al programma Extra.

Sky Go Android, dispositivi compatibili

Se fino a qualche tempo fa i dispositivi compatibili con Sky Go Android erano un numero ristretto, oggi la platea è molto più ampia. Per installare l’app sarà sufficiente avere uno smartphone o un tablet con sistema operativo Android 4.4 KitKat o superiore.

Come scaricare Sky Go su Android

L’app Android di Sky Go è disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata da chiunque abbia un account Google italiano. Ti basterà pigiare sul tasto “Installa”, attendere il download e la procedura di installazione. Grazie al regolamento europeo sul geoblocking, comunque, potrai continuare a vedere i programmi di Sky Italia sullo smartphone da qualunque Paese dell’Unione Europea.

Come vedere Sky sullo smartphone

Una volta installata l’app ti basterà pigiare sull’icona di Sky Go che è comparsa sulla home dello smartphone (o all’interno del drawer delle app) e attendere il caricamento. Nella pagina principale dell’app compariranno alcuni piccoli riquadri con i programmi in diretta divisi per categoria: puoi accedere facilmente alla programmazione di Intrattenimento, Sport e Cinema a seconda dei pacchetti attivi sul tuo abbonamento satellitare. In caso di primo utilizzo, non appena proverai a lanciare un programma ti verrà chiesto di effettuare il login: inserisci le credenziali del tuo Sky ID e il gioco è fatto.

Quanto consuma Sky Go sullo smartphone

Prima di iniziare a vedere partite in diretta su Sky Go Android è il caso di controllare il consumo dati del servizio. Se si usa Sky Go con una connessione Wi-Fi, infatti, non ci sono problemi di alcun genere; se, invece, vuoi vedere Sky sullo smartphone mentre sei fuori casa devi stare attento al consumo dei giga, per non correre il rischio di dati o di superare la soglia e pagare una bolletta salata.

Quindi, quanto consuma Sky Go? Su smartphone circa 500 megabyte ogni ora, su tablet, invece, il consumo raddoppia, arrivando a 1 gigabyte ogni ora.