Sky, in arrivo le prime offerte per la rete fissa: spunta il sito online

Non solo una data di lancio che oramai sta circolando nel mondo dell’informazione da alcuni giorni, ma ora anche una landing page ufficiale nella quale si annuncia l’arrivo delle prime offerte per la telefonia fissa. Oramai lo si può dire senza paura di essere smentiti: manca veramente poco al debutto di Sky nel mondo della telefonia fissa. L’emittente satellitare ha ormai deciso di diventare un valido concorrente alle varie compagnie di telefonia fissa: Tim , Vodafone, WindTre, Fastweb, solo per fare un nome.

L’azienda vuole diversificare il proprio business e l’arrivo di Comcast (diventato il principale azionista dell’azienda) e di Maximo Ibarra alla guida di Sky Italia non ha fatto altro che accelerare il processo. E ora è tutto pronto: il 16 giugno dovrebbe esserci la presentazione ufficiale delle prime offerte per la telefonia fissa di Sky. Questi mesi di pandemia sono stati utilizzati dall’azienda per sistemare le ultime pratiche burocratiche e soprattutto per effettuare test sulla linea. Ricordiamo, infatti, che Sky utilizzerà la rete di Open Fiber, l’azienda partecipata da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti che sta costruendo una propria rete per la connessione fibra super-veloce.

Sky operatore telefonico, appare una pagina sul sito web

Ad avvalorare l’ipotesi del debutto imminente da parte di Sky nel mondo della telefonia fissa è la pubblicazione di una landing page dedicata proprio alle prime offerte. Nel pagina si può leggere abbastanza chiaramente che è in arrivo una novità per i clienti Sky: una nuova offerta Internet per la casa. Compilando il form si verrà ricontattati. Nella pagina sono presenti anche i primi claim che Sky utilizzerà nella propria campagna pubblicitaria e che punterà molto sulla velocità di connessione e sulla qualità del segnale.

Le offerte di Sky per la telefonia fissa

Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda le offerte che Sky sta preparando per il suo debutto come compagnia telefonica. Per il momento trapelano solo delle informazioni che assicurano che saranno offerte lowcost e in linea con quanto offre il mercato.

Inoltre, Sky punterà molto sulle offerte all inclusive: abbonamento per Internet a casa più abbonamento alla TV satellitare. Non è certo un segreto il fatto che sempre più compagnie telefoniche stiano puntando sulla convergenza e sull’offerta di contenuti premium, come ad esempio serie TV e abbonamenti alle piattaforme di video streaming. Ancora pochi giorni e ne sapremo di più.