Samsung, questo è lo smart TV da comprare oggi: costa la metà

Lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 50% e risparmi più di 400 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Aspettare il Prime Day per acquistare lo smart TV che tanto si desiderava si rivela molto spesso la scelta vincente. E il TV di cui ti parliamo oggi ne è un caso emblematico. Grazie allo sconto Amazon dedicato al Prime Day, il televisore Samsung Crystal da 50 pollici è in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce ed è una delle migliori promo che puoi trovare sul web per un TV con queste caratteristiche. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero sfruttando il servizio presente nella pagina prodotto.

Lo smart TV Samsung è quanto di meglio possa trovare sul mercato. Dimensioni slim che lo rendono perfetto per qualsiasi stanza e salotto. La qualità delle immagini è elevata grazie al pannello con risoluzione 4K e processore di ultima generazione che migliora in tempo reale qualsiasi contenuto, anche quelli che nativamente non sono in altissima definizione. Supporta tutte le app per il video streaming e ogni sera puoi scegliere comodamente dallo Smart Hub cosa vedere. Insomma, uno smart TV completo che oggi trovi anche a un prezzo stracciato.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Prime Day da cogliere al volo per chi cerca un televisore economico. Oggi trovi lo smart TV Samsung Crystal da 50 pollici in promo con uno sconto del 50% e lo paghi solamente 399 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Come tutte le offerte per il Prime Day scade questa sera 17 luglio alle ore 23:59, quindi devi affrettarti nell’approfittarne subito. Le scorte sono limitate e potrebbe terminare da un momento all’altro. Per la spedizione devi aspettare solamente qualche giorno.

Smart TV Samsung Crystal 50 pollici: caratteristiche

Lo smart tv Samsung oggetto di questa offerta Prime day si basa sulla tecnologia Dynamic Crystal Color, con un livello di definizione dei colori molto elevato. Cornici praticamente impercettibili, grazie al design AirSlim, che le rende ultra sottile. Immagini in altissima definizione grazie al processore Crystal 4K, che offre la massima risoluzione per tutti i contenuti. La funzione Smart Hub raduna tutti i tuoi contenuti in un solo posto, così da trovarli subito. Non solo: ti offre anche suggerimenti su cosa guardare in base alle tue abitudini. Mentre grazie al sistema SmartThings puoi gestire tutti i tuoi dispositivi smart connessi tramite wifi o Bluetooth.

L’audio OTS Lite con effetto surround 3D è sincronizzato con l’azione per regalarti un’esperienza sonora da cinema, mentre la funzione Adaptive Sound adegua il sonoro al contenuto che stai guardando. La funzione Contrast Enhancer offre una profondità dei colori senza eguali, essendo regolati dinamicamente, il che li rende realistici e vivaci. E per i gamer c’è la funzione Gaming Hub, che permettere di accedere ai giochi per console preferiti, per averli sempre pronti all’uso. Il parental control ottimizzato per proteggere i più piccoli da contenuti poco adatti a loro.

