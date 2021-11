LG: in arrivo un nuovo Smart TV OLED economico

Il colosso coreano dell’elettronica di consumo LG si appresta a lanciare la sua nuova gamma di Smart TV 2022, tra le quali vedremo sia nuove TV LED che OLED. La seconda tecnologia è quella in cui LG ha una grande nome da spendere: le TV OLED LG sono oggetto del desiderio per molti e, a quanto pare, l’anno prossimo molte più persone se ne potranno permettere una. Sta infatti per arrivare un nuovo modello di TV LG OLED economica.

Le notizie in merito arrivano principalmente dall’ente coreano di certificazione National Radio Research Agency, dal quale devono passare tutti i dispositivi elettronici dotati di una connessione radio (ad esempio il WiFi delle Smart TV). Sul sito dell’ente, infatti, da alcuni giorni sono presenti i nuovi modelli LG che arriveranno sul mercato l’anno prossimo: si tratta di un aggiornamento di tutte e quattro le gamme attuali del produttore (cioè le gamme A1, B1, C1 e G1). L’anno prossimo, quindi, vedremo i nuovi Smart TV LG A2, B2, C2 e G2 e, tra di essi, un modello C2 dalla diagonale inedita: 42 pollici. Sarà lui il nuovo TV OLED economico di LG.

LG OLED da 42 pollici: come sarà

La sigla prodotto con la quale è stato registrato il nuovo Smart TV economico OLED di LG è OLED42C2KNA e, purtroppo, dal sito della National Radio Research Agency non è possibile trarre alcuna informazione se non quella che il prodotto esiste ed è in fase di certificazione.

Ci sono, infatti, i link alle pagine del sito Web di LG Corea relative al modello da 42 pollici, ma tali pagine risultano non più disponibili. LG, quindi, sta preparando l’uscita del prodotto ma non ha ancora deciso di rivelarne i dettagli. Sappiamo, però, che la TV LG OLED42C2KNA avrà una risoluzione 4K e una diagonale di 42 pollici, ben 6 in meno rispetto al precedente taglio minimo da 48 pollici che, comunque, resterà in gamma anche dopo l’arrivo del fratellino piccolo.

E’ logico aspettarsi, però, che la gamma C2 vada a migliorare la già ottima C1 e che, di conseguenza, si tratterà di un piccolo gioiello per chi ama le Smart TV OLED. La gamma C1, infatti, è oggi solo il filo sotto quella G1 (la più costosa) e differisce da essa quasi solo per l’assenza della tecnologia EVO e per il design.

La gamma LG C1 (e quindi anche la futura C2) offre però un pannello 4K con refresh fino a 120 Hz, una buona luminosità (per quanto possa essere luminoso un TV OLED) e colori eccezionali.

LG OLED da 42 pollici: quanto costerà

Anche per quanto riguarda il prezzo del futuro LG OLED da 42 pollici, al momento, è possibile fare solo ipotesi basandosi sulla gamma attuale. In particolare sull’attuale modello C1 da 48 pollici, che è stato lanciato con un prezzo di listino di ben 1.799 euro, ma che ben presto è sceso vertiginosamente e, oggi, si trova ad uno street price di 1.199 euro.

Non è azzardato, quindi, ipotizzare che il modello OLED42C2KNA possa essere lanciato ad un prezzo di circa 1.499 euro, per poi scendere ad uno street price sotto i mille euro già nel corso del 2022.