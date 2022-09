Samsung QLED 4K da 55 pollici: a metà prezzo con lo sconto Amazon

Chi vuole acquistare una Smart TV molto spesso cerca un taglio medio, tra i 50 e i 55 pollici (sì, oggi 55 pollici sono un taglio medio!), cioè né troppo grande e né troppo piccola e facile da collocare in ogni ambiente, dalla camera da letto al salone. I produttori lo sanno e, infatti, l’offerta di modelli in questa fascia di mercato è grandissima.

Il brand, però, conta e si sa bene che tra i brand "pesanti" del mercato TV c’è senza dubbio Samsung: ottimi prodotti, ma ad un prezzo non troppo economico. Ora, però, si presenta una ottima occasione: la Smart TV 55 pollici Samsung serie Q70A, presentata circa un anno e mezzo fa, in sconto su Amazon ad un prezzo incredibile: -54%.

Smart TV Samsung serie Q70A: caratteristiche tecniche

La Smart TV Samsung QLED da 55 pollici della serie Q70A (modello QE55Q70AATXZT) è arrivata sul mercato circa un anno e mezzo fa. Il processore a bordo è il Quantum K4 Lite e il sistema operativo è il solito Tizen sviluppato in casa da Samsung, che offre una serie di funzionalità tra cui i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Bixby e per il quale sono disponibili tutte le app d istreaming come Netflix, Amazon Prime, Disney+ ecc.

Il display da 55 pollici, con risoluzione 4K, è di tipo QLED, cioè LCD con Quantum Dot per migliorare la resa dei colori, HDR10+, retroilluminazione Dual LED e con un’ottima frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Disponibili anche la funzione MultiView (per vedere due contenuti diversi contemporaneamente) e il mirroring dello smartphone.

L’audio supporta il Dolby Stereo e si basa su due altoparlanti stereo 2.0 per 20 W di potenza totale. La connettività è data da 4 porte HDMI, 2 USB e 1 porta Ethernet.

Smart TV Samsung serie Q70A: l’offerta Amazon

La Smart TV Samsung serie Q70A è un modello non recentissimo, ma che ha ancora molto da offrire. Il prezzo di listino è di 1.299 euro, ma con l’offerta Amazon scende a 599,99 euro (-54%, – 699,01 euro). Il prodotto è venduto e spedito da un venditore di terze parti, ma è un’ottima occasione per portarsi a casa ad un prezzo ragionevolissimo una buona TV, di un ottimo e affidabilissimo brand.

Smart TV Samsung serie Q70A modello base – 55 pollici