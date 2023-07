TCL, smart TV a prezzo incredibile: offerta da non farsi scappare

Fonte foto: TCL

Trovare uno smart TV di fascia media caratterizzato da un buon rapporto qualità/prezzo può essere un’impresa meno semplice di quanto si pensi. Bisogna soppesare gli aspetti più disparati e non sempre alle caratteristiche declamate nelle schede tecniche corrispondono poi veri e propri punti di forza. Per questo è necessario mettersi di impegno per evitare "fregature".

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Lo smart TV TCL Serie P639 da 50 pollici, ad esempio, è caratterizzato un’ottima qualità video e funzionalità smart avanzate a un prezzo stracciato. Grazie alle varie tecnologie esclusive impiegate, il TV garantisce immagini con colori e dettagli realistici come non mai, per un’esperienza visiva senza paragoni. E grazie alla promozione top di oggi su Amazon, acquistarlo è doppiamente conveniente: oltre a uno sconto imperdibile, infatti, avrai anche la possibilità di acquistarlo a rate senza interessi.

TCL smart TV serie P639 da 50 pollici

Smart TV TCL serie P639 da 50 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un pannello LED di alta qualità, lo smart TV TCL 50P639 è caratterizzato da una qualità video ottima. Merito del Dynamic Color Enhancement, un algoritmo proprietario che permette di espandere la gamma dei colori, per immagini dettagliate e realistiche come non mai. L’algoritmo MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) di TCL analizza in tempo reale il flusso di fotogrammi, per compensare l’effetto scia e garantire un’esperienza video senza compromessi anche mentre guardiamo programmi sportivi o d’azione.

Il Dolby Audio e il DTS HD, invece, garantiscono un audio cinematografico in casa. Grazie a queste due tecnologie potrai sperimentare un suono pieno e ricco, simile a quello che puoi ascoltare in una sala cinematografica.

Android TV, invece, dà la possibilità di accedere a centinaia di migliaia di contenuti multimediali di ogni genere, da serie TV a film, passando per documentari ed eventi sportivi da tutto il mondo. Avrai poi la possibilità di installare migliaia di app: non solo le piattaforme di streaming video, ma anche videogame, utility e molto altro. La compatibilità con Assistente Google, invece, fa sì che potrai controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali.

Smart TV TCL mai così conveniente: lo paghi pochissimo

Come accennato inizialmente, la convenienza di acquistare lo smart TV TCL su Amazon oggi è doppia. Lo sconto del 33% fa infatti scendere il prezzo al punto più basso di sempre: lo paghi 299,90 anziché 449,00 euro. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è di ben 150 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai loro metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, a tasso 0 e senza spese di istruttoria. In questo caso, lo smart TV low cost del produttore cinese costa 59,98 euro al mese per cinque mesi.

TCL smart TV serie P639 da 50 pollici